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Everest'e tırmanan 2 dağcı öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 10:48 | Son Güncelleme

Everest'e tırmanan 2 dağcı öldü

KATMANDU (AA) - Nepal'de dünyanın zirvesi kabul edilen Everest'e tırmanmaya çalışan 2 yabancı dağcı hayatını kaybetti.

Everest ana kampında görevli Gyanendra Shrestha, Şerpa dağ rehberlerinin raporuna dayanarak yaptığı açıklamada, Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmaya çalışan Makedonyalı dağcı Gjeorgi Petkov'un dün, Japon dağcı Nobukazu Kuriki'nin de bugün yaşamını yitirdiğini belirtti.

Shrestha, 35 yaşındaki Kuriki'nin cesedinin 2. Kamp bölgesinde bulunduğunu, 63 yaşındaki Petkov'un ise daha yüksek bir mevkide öldüğünü ifade etti.

Daha önce de Everest'e tırmanma girişimleri olan Kuriki'nin, başarılı olamadığı ve 2012 yılındaki girişiminde, don nedeniyle parmaklarının çoğunu kaybettiği biliniyor.

Kuriki'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, öksürük ve soğuktan muzdarip olduğunu belirttiği aktarıldı. Japon dağcının ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı.

Petkov'un ise kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği sanılıyor.

8 bin 848 metre yükseklikteki Everest'te 1920'den bu yana 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Everest nepal

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