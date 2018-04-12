Evi yanan 4 çocuklu aile yardım bekliyor

Kütahya merkeze bağlı Sünnetyenice köyünde, evleri tamamen yanan 4 çocuklu aile, devletten ve hayırseverlerden yardım bekliyor.
Bir hafta önce Sünnetyenice köyünde Cemalettin Sönmez’e (39) ait iki katlı ahşap binada çıkan yangın sonucu 6 kişinin ikamet ettiği ev eşyaları ile birlikte küle oldu. Yangında evleri ile tüm eşyaları yanan aile devletten ve hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor.
Geçimimi çiftçilikle sağlayan 3,5 ve 17 yaşları arasında 4 çocuk babası Cemalettin Sönmez, ”Çıkan yangında evimiz ve eşyalarımız tamamen yandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. 4 çocuğumla birlikte ağabeyimin evine sığındım. Evimi tekrar yaptıracak durumum yok. Ödenecek kredi borçlarım var. Ne yapacağımı şaşırdım. Devlet yetkililerinden ve hayırsever vatandaşlardan bize yardım etmelerini istiyorum” dedi.(EFE)
İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli
Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var
Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor
Genç kızın hostese verdiği not korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Hulusi Akar'ın korumasının bilgisayarında darbe notu bulundu!
120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!
İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum