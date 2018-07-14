Evi yanan aile sokakta yaşam mücadelesi veriyor

Hüseyin ÖZBALI/ELMADAĞ (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde evinde çıkan yangında eşini kaybeden Altın Altan, çocuklarıyla birlikte sokakta yaşam mücadelesi veriyor.

Elmadağ İlçesi Havuzbaşı Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu, 4 çocuk babası Zahir Altan (46) yanarak can verirken, ev kullanılamaz hale geldi. Çocuklarıyla birlikte sokakta kalan Altın Altan (35), yangında ölen eşinin işsiz olduğunu, yardımlar sayesinde geçimlerini sağladıklarını belirterek, "Komşularımızın yardımları ile sokaklarda yaşam mücadelesi vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımın ikisi okula gidiyor. Çocuklarımla birlikte sokakta kaldık. Bizlere kimseden bir yardım eli uzanmadı. En azından yanan evimizi tamir edilirse başımızı sokacak bir yerimiz olur. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI



