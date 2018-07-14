Evi yanan aile sokakta yaşam mücadelesi veriyor

Hüseyin ÖZBALI/ELMADAĞ (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde evinde çıkan yangında eşini kaybeden Altın Altan, çocuklarıyla birlikte sokakta yaşam mücadelesi veriyor.
Elmadağ İlçesi Havuzbaşı Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu, 4 çocuk babası Zahir Altan (46) yanarak can verirken, ev kullanılamaz hale geldi. Çocuklarıyla birlikte sokakta kalan Altın Altan (35), yangında ölen eşinin işsiz olduğunu, yardımlar sayesinde geçimlerini sağladıklarını belirterek, "Komşularımızın yardımları ile sokaklarda yaşam mücadelesi vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımın ikisi okula gidiyor. Çocuklarımla birlikte sokakta kaldık. Bizlere kimseden bir yardım eli uzanmadı. En azından yanan evimizi tamir edilirse başımızı sokacak bir yerimiz olur. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI
TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu
Korkunç! Eşi, para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorladı
Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler
ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!
Instagram çöktü!
ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Ortalığı karıştıracak iddia! 'İsmail Kahraman makam aracını aldı'
Çok şaşıracaksınız! Adnan Oktar'ın kedicikleri nereden mezunlar?
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum