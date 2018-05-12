"Evimizin Sağlık Elçileri" İzmir'de

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, yaptığı konuşmada, hastalıktan korunmak için aşının büyük önem taşıdığına değinerek "Mevsim geçişleri birçok hastalığın ortaya çıkması ya da tetiklenmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle bahar aylarında sağlığımızı korumak için alınacak önlemler, özellikle çocuklar ve yaşlılar için dikkat edilmesi gereken konulardır. Ayrıca bahar aylarında sıklıkla karşılaşılan solunum yolları ile ilgili sorunlardan korunmak için alınacak tedbirler de sağlığımız için gereklidir." dedi.

Gazeteci Balçiçek İlter moderatörlüğünde Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen eğitimde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Cankurtaran, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Naciye Atan Şahin, ÇABA Derneği Başkanı Özlem Zehebi, oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya fenomeni Zeynep Girgin Kalelioğlu ve marka danışmanı Eda Güzelcik vatandaşlarla buluştu.

Dr. Özlem Naciye Altan Şahin ise anne ve bebek sağlığı için aşının büyük önem taşıdığını vurgulayarak belli bir program dahilinde aşılamanın başlaması gerektiğini dile getirdi.

Konuşmacılar, hekim, hasta veya hasta yakını olarak yaşadıklarını dinleyicilerle paylaştı.

- Güncel konular hakkında bilgi verildi

ÇABA Derneği Başkanı Özlem Zehebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerine gitmeye çalıştıklarını söyleyerek "Her annenin doğru bilgilendirme ile sağlık elçisi olmasını amaçlıyoruz. Bu nedenle büyük bir çalışma başlattık." dedi.

"Evimizin Sağlık Elçileri" projesine çok yoğun katılım olduğunu aktaran Zehebi, sosyal medyayı etkin olarak kullandıklarını, konusunda uzman doktorların verdiği bilgilerin yanı sıra ünlü isimlerin yaşam öykülerini de dinlediklerini söyledi.

Zehebi, projeye şu ana kadar 5 bin kadının katıldığı bilgisini vererek "Katılımcı konusunda bir üst limit koymadık çünkü amacımız bütün Türkiye'ye ulaşmak." diye konuştu.

Dr. Özlem Cankurtaran ise Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün de yönlendirmesiyle normal doğum, akıllı antibiyotik kullanımı, çocuklarda aşı gibi konularda toplumu bilinçlendirmeyi hedeflediklerini, İzmir'deki eğitimin de mevsimsel grip ve aşılama gibi konuları kapsadığını belirtti.