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Evin balkonundaki arılar korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 13:31 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, cadde üzerinde bulunan bir apartmandaki dairenin balkonuna toplanan arılar paniğe neden oldu.  Hikmet Işık Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2'nci katında bulunan evin balkonuna arılar oğul yaptı.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, cadde üzerinde bulunan bir apartmandaki dairenin balkonuna toplanan arılar paniğe neden oldu.

Hikmet Işık Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2'nci katında bulunan evin balkonuna arılar oğul yaptı. Çevredeki esnaf dükkanlarına da giren arılar paniğe neden oldu. Arıcılıktan anlayan ve cadde üzerinde esnaflık yapan Hasan Uğur Çakır, evde kimse olmadığı için vinç çağırarak balkona çıktı. Özel elbise giymeden arılara müdahale eden Çakır, yanında getirdiği kovana kraliçe arıyı koydu. Bir süre sonra arılar kovana girmeye başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından arıların bir kısmı kovana girdi.

Esnaftan devamlı arı şikayeti olduğunu söyleyen Çakır, "Evlere, iş yerlerine arı giriyordu. Bu işi yaptığımdan dolayı, kovanımızı getirdik. Arıları oradan aldık. Oğul vermiş bir arıydı. Özel bir elbise giymedim. Hazırlıksız yakalandım. Kraliçe arıyı kovana koyarak diğer arıları da kovana çektim. Arıları kovanla beraber doğaya bırakacağız" dedi.

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