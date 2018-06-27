Evin çatısına düşen kamyonun şoförü öldü

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da kontrolden çıkarak bir evin çatısına düşen kamyonun şoförü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Dönemeç Sokak'ta seyir halindeki Halis Parıldayan'ın kullandığı kamyon, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, hızla yokuş aşağı gitmeye başladı.
Yol kenarındaki taş duvara çarpan kamyon, bir evin çatısına düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, yaptığı incelemede kamyon şoförü Parıldayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, araç içindeki Parıldayan'ın cesedini çıkardı.
Evde bulunanlar ise olaydan yara almadan kurtuldu.
Kaza yerine gelen ve sinir krizi geçiren Parıldayan'ın yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.
Parıldayan'ın cesedi, hastane morguna kaldırıldı.
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