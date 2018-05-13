MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen maden faciasında şehit olan madencilerin yetim kalan çocukları, facianın yıldönümünde babalarının mezarı ziyaret etti. Kimisi babasının mezarına bir demet çiçek bırakırken kimisi de yazdığı mektubu ve çizdiği resmi bıraktı.

Annesi ile babası Ferhat Tokgöz'ün Maden Şehitliği'ndeki mezarını ziyaret eden 6 yaşındaki Selim Tokgöz, doğum gününde babasıyla çekilmiş fotoğrafıyla kendi çizdiği üzerinde "içi boş ev" yazılı üç kalp ve boş bir evin olduğu resmi koydu.

Annesinin "Resimde neden evin içini boş bıraktın?" şeklindeki sorusuna Selim, "Evin içi boş anne, çünkü babam yok." şeklinde cevap verdi.

Oğluyla mezarlığı gelen Hidayet Tokgöz 4 yılın çok zor geçtiğini belirtti. Oğlunun her "baba" kelimesini duyduğunda dönüp çevresine baktığını aktaran anne Tokgöz, şöyle devam etti:

"Aradan geçen 4 yıla rağmen acısı yüreğimizde his ediyoruz. Asla unutamayız. Oğlumu babası gibi büyütüyorum. Benim, babası ve kendisi için çizdiği kalplerin altında boş bir ev çizip içine de üzerine de 'İçi boş bir ev' yazdı. Üstüne de oğlum 2. yaş gününde eşimle birlikte çektiğimiz son fotoğrafı yapıştırmış."