MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen maden faciasında şehit olan madencilerin yetim kalan çocukları, facianın yıldönümünde babalarının mezarı ziyaret etti. Kimisi babasının mezarına bir demet çiçek bırakırken kimisi de yazdığı mektubu ve çizdiği resmi bıraktı.
Annesi ile babası Ferhat Tokgöz'ün Maden Şehitliği'ndeki mezarını ziyaret eden 6 yaşındaki Selim Tokgöz, doğum gününde babasıyla çekilmiş fotoğrafıyla kendi çizdiği üzerinde "içi boş ev" yazılı üç kalp ve boş bir evin olduğu resmi koydu.
Annesinin "Resimde neden evin içini boş bıraktın?" şeklindeki sorusuna Selim, "Evin içi boş anne, çünkü babam yok." şeklinde cevap verdi.
Oğluyla mezarlığı gelen Hidayet Tokgöz 4 yılın çok zor geçtiğini belirtti. Oğlunun her "baba" kelimesini duyduğunda dönüp çevresine baktığını aktaran anne Tokgöz, şöyle devam etti:
"Aradan geçen 4 yıla rağmen acısı yüreğimizde his ediyoruz. Asla unutamayız. Oğlumu babası gibi büyütüyorum. Benim, babası ve kendisi için çizdiği kalplerin altında boş bir ev çizip içine de üzerine de 'İçi boş bir ev' yazdı. Üstüne de oğlum 2. yaş gününde eşimle birlikte çektiğimiz son fotoğrafı yapıştırmış."
- İkiz kardeşler babalarının mezarına mektup bıraktı
Soma'daki maden faciasının ardından babasının mezarlığına bıraktığı "Sana yakın olmak için pilot olacağım" yazılı mektupla Türkiye'nin tanıdığı 12 yaşındaki Betül, ikizi Furkan ve anneleri Ergül Yüksel üzerinde şehit madenci Ali Yüksel'in resmi bulunan tişörtle mezarlığa geldi.
İkizlerden Betül Yüksel, "Merhaba babacığım" sözleriyle başladığı mektubunda, şu ifadelere yer verdi:
"Seni çok özledim. Geçen hafta sana mektup yazdım ama teyzemin düğününe giderken veremedim. Bu yüzden öncelikle özür dilerim babacığım. 13 Mayıs 2014 yılı olan faciadan 4 yıl geçti ama sanki her geçen gün daha çok eksikliğini hissediyorum. Ben büyüdükçe senin eksikliğinin ne demek olduğunu daha iyi anlıyorum ve her geçen gün daha çok özlüyorum. Keşke beni bırakıp gitmeseydin. Baba sensiz yaşamak çok zor."
Facianın sorumlularının cezalarını çekmesini isteyen Betül Yüksel, babasızlığın çok zor olduğunu, bu acıyı her geçen gün daha çok hissettiğini vurguladı. Betül Yüksel, babasına her hafta duygularını anlattığı mektup yazıp mezarına bıraktığını anlattı.
Babasının beresi ile gelen Furkan Yüksel ise babası için çizdiği resmi evden çıkarken heyecandan unuttuğunu belirterek "Ben de babam için dua ediyorum. Babamı çok özlüyorum, biliyorum geri gelmez ama en azından mezarın başına gelip babama duygularımı ifade edip içimi rahatlatıyorum." diye konuştu.
Anne Yüksel de tek istediğinin sorumluların cezalandırılması olduğuna işaret ederek ancak bu şekilde acıların dinebileceğini vurguladı.
- Dua okuyup karanfil bıraktılar
Mezarlıktaki törene, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa milletvekilleri Selçuk Özdağ, Uğur Aydemir, Recai Berber ile protokol üyeleri katıldı. Ziyaretçiler, dua okuyup mezarlara karanfil bıraktı.
Ardından Ulu Cami'de devam eden programda İlçe Müftülüğünce şehit madenciler için Kur'an kurslarında 301 hatim duası yapıldı ve mevlit okundu.
Ardından 13 Eylül Parkı'nda verilen hayır yemeğine katılan protokol, buradan maden faciasında oğlu Ferhat ve eşi Hüseyin'i kaybeden Meliha Avkaş'ın evini ziyaret etti.
Öte yandan vatandaşların ziyaretinin devam ettiği maden şehitliğinde akşam saatlerine kadar Kur'an-ı Kerim ve dualar okunacak.
- Soma'da 4 yıl önce meydana gelen maden faciasında yetim kalan çocuklar, şehit babalarıyla anıları ile özlemlerini yazdıkları mektup ve çizdikleri resimlerle anlattı - Şehit çocuğu 6 yaşındaki Selim Tokgöz, babasının mezarına, babasıyla çekilmiş son foto
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