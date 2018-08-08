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Evin tabanından savaştan kalma top mermisi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 20:33 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Osmanlı-Rus Savaşları döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi bulundu

Sarıkamış ilçesinde Osmanlı-Rus Savaşları döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi bulundu.

Yukarı Sallıpınar köyünde yaşayan Ali Taşkıran, evin tadilatını yaparken avlu bölümünün taban kısmında patlamamış top mermisi buldu.

Ev sahibinin İlçe Jandarma Komutanlığına haber vermesi üzerine köye gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra olay yerine çağrılan Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı bomba uzmanı ekipler, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla top mermisini güvenli bölgede imha etti.

Çürümeye yüz tutmuş 20 santimetre uzunluğunda 81 milimetre çapında, üzerinde herhangi bir yazı bulunmayan ve geri tepmesiz olduğu belirlenen patlamamış top mermisinin 1877-1878 yıllarında yapılan Osmanlı-Rus Savaşları döneminden kaldığı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Osmanlı Rus Savaşları patlamamış top mermisi Sarıkamış

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