Evinde dolapta yakaladığı genci darbetti

Antalya'da bir kişi evindeki dolapta yakaladığı genci darbetti.

Alınan bilgiye göre, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak'ta yaşayan F.Y, kızı G.Y'nin (18) askerden izne gelen arkadaşı O.A'yı (21) giysi dolabında yakaladı. Bunun üzerine F.Y, O.A'yı darbederek polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri hafif yaralanan O.A. ile baba F.Y'yi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

