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Evinde eşi ile yakaladığı adamı öldürdüğü iddiasıyla tutuklu zanlının davası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 16:47 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR'da evinde eşi ile yakaladığını iddia ettiği Mahmut Çütçü'yü öldürdüğü, eşini de yaraladığı gerekçesi ile tutuklu bulunan Mahir Ardıç'ın yargılanmasına başlandı.  İstanbul Anadolu 11.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR'da evinde eşi ile yakaladığını iddia ettiği Mahmut Çütçü'yü öldürdüğü, eşini de yaraladığı gerekçesi ile tutuklu bulunan Mahir Ardıç'ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Mahir Ardıç ve ona yardım ettiği öne sürülen tutuksuz sanık Çetin Tanrıtanır ile tarafların avukatları katıldı.

KIZIM EVDE BİRİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Savunmasını yapan Mahir Ardıç, olay günü saat 15.30-16.00 sıralarında iş elbiselerini almak için eve gittiğini, zili çaldığını, eşinin kapıyı açtığını belirterek, "Eşim, 'banyo yapacağım, şimdi git sonra gel' dedi. Yorgun olduğumu söyledim içeriye girdim, eşim de banyoya girdi. 3 yaşındaki kızım geldi evde birisinin olduğunu söyledi. Hırsız olduğunu düşünerek yanımda kurye olarak çalışan Çetin Tanrıtanır'ı arayarak gelmesini istedim. Balkona baktım kimse yoktu. Merdivenlerden yukarıya çıkınca banyodan çıkan eşim beni engellemeye çalıştı. Paniklemiş bir hali vardı. Şüphelendim ve depo olarak kullandığımız yere baktım. İçeride çömelmiş halde bir erkek vardı" dedi.

KIZIMIN ÇIĞLIKLARINI DUYDUM

Bu kişinin kendisini tehdit ettiğini, kolundan tuttuğunu, boğuşmaya başladıklarını, kapı zilinin çalması ile eşinin aşağıya indiğini, Çetin Tanrıtanımaz'ın geldiğini söyleyen Mahir Ardıç, "Çetin bizi ayırmaya çalıştı. Merdivenlerden aşağıya boğuşa boğuşa indik. Bu sırada maktul elini beline doğru götürdü. Silah olduğunu düşündüm ve mutfaktan bıçak aldım. Bu sırada Çetin maktulün boğazından tutarak dışarıya çıkarmaya çalıştı. Çetin kapıyı açtığı esnada maktul üzerime doğru gelince ben maktule bıçak ile vurdum. Kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Bu sırada Çetin de eşim de araya girmeye çalıştı. Eşime hedef gözeterek vurmadım, araya girince yaralanmış olabilir. Kızımın çığlıklarını duydum" dedi.

Olay günü Mahir Ardıç'ın kendisini telefonla aradığını söyleyen tutuksuz sanık Çetin Tanrıtanır, "Kapıyı Mahir'in eşi açtı. Üst katta Mahir'in önceden tanımadığım biri ile boğuştuğunu gördüm. Ellerinde herhangi bir cisim yoktu. Ayırmak istedim ancak birlikte merdivenlerden aşağıya yuvarlandık. Tartışma devam edince maktule kaçmasını söyledim. Yakasından tutup dışarıya atmak istedim. Direndi. Mahir'in mutfaktan bıçak aldığını gördüm. Mahir bıçak ile maktule vurdu. Ben maktulü tutup dışarıya çıkarmak istedim ancak bıçaklanmasını engelleyemedim. Mahir'in eşinin nasıl yaralandığını görmedim" dedi.

Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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