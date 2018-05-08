EVİNDE EŞİ İLE YAKALADIĞI ADAMI ÖLDÜRMEKTEN HAKİM KARŞISINDA

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Üsküdar'da evinde eşi ile yakaladığını iddia ettiği Mahmut Çütçü'yü öldürdüğü, eşini de yaraladığı gerekçesi ile tutuklu bulunan Mahir Ardıç'ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Mahir Ardıç ve ona yardım ettiği öne sürülen tutuksuz sanık Çetin Tanrıtanır ile tarafların avukatları katıldı.

KIZIM EVDE BİRİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Savunmasını yapan Mahir Ardıç, olay günü saat 15.30-16.00 sıralarında iş elbiselerini almak için eve gittiğini, zili çaldığını, eşinin kapıyı açtığını belirterek, "Eşim, 'banyo yapacağım, şimdi git sonra gel' dedi. Yorgun olduğumu söyledim içeriye girdim, eşim de banyoya girdi. 3 yaşındaki kızım geldi evde birisinin olduğunu söyledi. Hırsız olduğunu düşünerek yanımda kurye olarak çalışan Çetin Tanrıtanır'ı arayarak gelmesini istedim. Balkona baktım kimse yoktu. Merdivenlerden yukarıya çıkınca banyodan çıkan eşim beni engellemeye çalıştı. Paniklemiş bir hali vardı. Şüphelendim ve depo olarak kullandığımız yere baktım. İçeride çömelmiş halde bir erkek vardı" dedi.