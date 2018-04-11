Evinde mahsur kalan yaşlı adamı kurtarmak için zamanla yarıştılar

Adana'da evinin tuvaletinde mahsur kalan 85 yaşındaki kişi, polis ekiplerinin adeta zamanla yarışarak yaptığı çalışma sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda 85 yaşındaki Halil Kütük'ün evinde mahsur kaldığı ve yardım istediği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 710 dairenin bulunduğu siteye tüm kapılar şifreli olduğu için giremedi. Site yönetimine yaklaşık 15 dakika süren çabalarının ardından ulaşan polisler, şifreyi alarak siteye girmeyi başardı.

Mahsur kalan yaşlı adamı kurtarmak için adeta zamanla yarışan ekipler, bu kez binalarda elektrikler kesik, kapı da şifreli olduğu için bina sorumlularına ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakika bekleyen polisler, kat görevlisinin gelmesinin ardından içeri girebildi.

Elektrikler olmadığı için asansörleri de kullanamayan polisler, 10. kata kadar merdivenlerden çıkarak mahsur kalan kişinin bulunduğu daireye ulaştı.

Bir polis kapı tokmağına vurarak, diğer polis ise 11. kata çıkarak Halil Kütük'e havalandırmadan seslenip sağlık durumunu öğrenmeye çalıştı.