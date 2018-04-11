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Evinde mahsur kalan yaşlı adamı kurtarmak için zamanla yarıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 04:27 | Son Güncelleme

Adana'da evinin tuvaletinde kilit bozuk olduğu için mahsur kalan 85 yaşındaki kişi, sitenin ve binaların kapılarının şifreli, elektriklerin de kesik olması gibi olumsuzluklara rağmen polislerin çabalarıyla kurtarıldı - Polislerin kurtardığı ev sahibi Kütük: - "Allah razı olsun kardeşlerim. Burada çatlayacaktım"

Adana'da evinin tuvaletinde mahsur kalan 85 yaşındaki kişi, polis ekiplerinin adeta zamanla yarışarak yaptığı çalışma sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda 85 yaşındaki Halil Kütük'ün evinde mahsur kaldığı ve yardım istediği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 710 dairenin bulunduğu siteye tüm kapılar şifreli olduğu için giremedi. Site yönetimine yaklaşık 15 dakika süren çabalarının ardından ulaşan polisler, şifreyi alarak siteye girmeyi başardı.

Mahsur kalan yaşlı adamı kurtarmak için adeta zamanla yarışan ekipler, bu kez binalarda elektrikler kesik, kapı da şifreli olduğu için bina sorumlularına ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakika bekleyen polisler, kat görevlisinin gelmesinin ardından içeri girebildi.

Elektrikler olmadığı için asansörleri de kullanamayan polisler, 10. kata kadar merdivenlerden çıkarak mahsur kalan kişinin bulunduğu daireye ulaştı.

Bir polis kapı tokmağına vurarak, diğer polis ise 11. kata çıkarak Halil Kütük'e havalandırmadan seslenip sağlık durumunu öğrenmeye çalıştı.

- Tuvalet kapısının kilidi bozulduğu için çıkamamış

Kat görevlisinden de destek alan polis, kapının bir cisim yardımıyla açılmasının ardından eve girerek yaşlı adamı mahsur kaldığı tuvaletten çıkardı.

Tuvaletin kapısının kilidinin bozuk olması nedeniyle mahsur kaldığı anlaşılan Halil Kütük, polis tarafından evin oturma odasına yürüteç yardımıyla götürüldü. Kendisine verilen suyu içen Kütük, "Allah sizden razı olsun kardeşlerim. Burada çatlayacaktım." dedi.

Bu arada polis, cep telefonundan aradığı yaşlı adamın yakınlarına ulaşmadı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri de Halil Kütük'ü muayene etti.

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