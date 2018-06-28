Evinde otururken delinen ahşap tavandan üzerine su deposu düştü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki katlı binanın çatısında bulunan su deposu, ahşap tavanın delinmesinin ardından birinci kattaki çekyatta televizyon izleyen yaşlı adamın üzerine düşerek yaralanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Hamzafakıhlı Mahallesi Çolaklaraltı mevkisinde İbrahim Kurt'a (85) ait iki katlı evin çatısında bulunan 1 tonluk su deposu, yağış yüzünden ahşap zeminin çökmesi nedeniyle birinci katta ailesiyle televizyon izleyen ev sahibinin üzerine düştü.

Çökmenin etkisiyle yaralanan İbrahim Kurt, yakınlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlçede özel bir hastanede tedavi altına alınan Kurt'un hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Görgü tanıkları, büyük bir gürültü duyduklarını ve ardından kısa süreli bağrışmaların yaşandığını belirtti.

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

