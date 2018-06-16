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Evinde uyurken yıldırım isabet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 20:16 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, eve yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Evinde uyurken yıldırım isabet etti

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, eve yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Lapseki ilçesine bağlı Çataltepe köyünde öğleden sonra Murat Özmen'e (45) ait eve yıldırım isabet etti. Bu sırada evinde uyuyan Murat Özmen ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelen Murat Özmen'e ilk müdahale, olay yerine çağrılan 112 Acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. İlk müdahalesinin ardından yaralı Murat Özmen, ambulans helikopter ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Evinde uyurken yıldırım isabet ettiEvinde uyurken yıldırım isabet etti

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