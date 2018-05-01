Evine para istemeye gittiği kişi tarafından baltayla öldürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evine para istemeye gittiği şüphelinin baltayla vurması sonucu yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Hocaköy Mahallesi'nde yaşayan Seçkin Memiş (45), çiftçilik yapan Burhan T'nin (44) evine giderek para istedi.
Para vermeyi reddeden Burhan T. ile Memiş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burhan T, evindeki baltayı alıp Memiş'in başına ve sırtına vurdu.
Ağır yaralanan Memiş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Seçkin Memiş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli Burhan T. ise suç aletiyle jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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