HABER

Evine para istemeye gittiği kişi tarafından baltayla öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 01:31 | Son Güncelleme

Evine para istemeye gittiği kişi tarafından baltayla öldürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evine para istemeye gittiği şüphelinin baltayla vurması sonucu yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Hocaköy Mahallesi'nde yaşayan Seçkin Memiş (45), çiftçilik yapan Burhan T'nin (44) evine giderek para istedi.

Para vermeyi reddeden Burhan T. ile Memiş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burhan T, evindeki baltayı alıp Memiş'in başına ve sırtına vurdu.

Ağır yaralanan Memiş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Seçkin Memiş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Burhan T. ise suç aletiyle jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çorum'da eşini öldüren kocanın sözleri kan dondurduÇorum'da eşini öldüren kocanın sözleri kan dondurdu
Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldıGerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı
CHP AK Parti'ye böyle meydan okudu!CHP AK Parti'ye böyle meydan okudu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balta Bursa cinayet inegöl para isteme

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Cuma hutbesi sırasında başkanlık sistemini eleştiren Müftü Yardımcısı açığa alındı

Cuma hutbesi sırasında başkanlık sistemini eleştiren Müftü Yardımcısı açığa alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 1 Mayıs Salı İrem Su'dan burç yorumları (1-6 Mayıs haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları: 1 Mayıs Salı İrem Su'dan burç yorumları (1-6 Mayıs haftalık burç yorumları)

Zaman gazetesi eski çalışanlarının davasında karar çıktı

Zaman gazetesi eski çalışanlarının davasında karar çıktı

Başbakan Yıldırım'ın peş peşe verdiği müjdelerin ardından CHP'den ilk yorum geldi!

Başbakan Yıldırım'ın peş peşe verdiği müjdelerin ardından CHP'den ilk yorum geldi!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Cuma hutbesi sırasında başkanlık sistemini eleştiren Müftü Yardımcısı açığa alındı

Cuma hutbesi sırasında başkanlık sistemini eleştiren Müftü Yardımcısı açığa alındı

20 yaşındaki üniversiteli kız bekaretini 1,2 milyon euroya sattı

20 yaşındaki üniversiteli kız bekaretini 1,2 milyon euroya sattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.