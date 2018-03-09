Evini yakmaya çalıştı

İSTANBUL (AA) - İkamet ettiği evi yakmaya çalışan psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi itfaiyeye direnince polis müdahale etti.
Alınan bilgiye göre, Topkapı Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında yaşayan M.Y. oturduğu evi yakmaya çalışınca dumanı gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı.
Kendini eve kilitleyen Yılmaz'ın yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine silah gösterdiği iddiası üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri de sevk edildi.
Polis tarafından müdahale edilip yakalanan M.Y. Haseki Devlet Hastanesine götürüldü.
Bu arada aynı katta ikamet eden ve duman yüzünden evlerinden çıkamayan iki kişi de polis tarafından bina dışına çıkarıldı.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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