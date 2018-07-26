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Evinin bahçesini uyuşturucu tarlasına çevirmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 08:51 | Son Güncelleme

Başkentte bir evin bahçesine dikilmiş uyuşturucu yapımında kullanılan 100 kök bitki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Evinin bahçesini uyuşturucu tarlasına çevirmiş

Çankaya ilçesinde bir evin bahçesine dikilmiş uyuşturucu yapımında kullanılan 100 kök bitki ele geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda 50. Yıl Mahallesi'nde oturan K.G. isimli şüphelinin evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştirildiği istihbaratı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda K.G. gözaltına alınırken evin bahçesinde yapılan aramalarda, çeşitli boylarda, satışa hazır olgunluğa erişmiş, uyuşturucu yapımında kullanılan 100 kök bitki ele geçirildi.

Bu arada gözaltına alınan K.G'nin, bir tutuklunun kaçmasına yardım ve cezaevine yasa dışı yollardan eşya sokma suçundan arandığı belirlendi.

Evinin bahçesini uyuşturucu tarlasına çevirmiş<br />

Evinin bahçesini uyuşturucu tarlasına çevirmiş<br />

Evinin bahçesini uyuşturucu tarlasına çevirmiş<br />

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