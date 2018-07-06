HABER

Evinin önünden kaçırılan gençten 2 yıldır haber yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 10:31 | Son Güncelleme

Mersin'in Mezitli ilçesinde 2016 yılında evinin önünden darbedilerek kaçırılan 21 yaşındaki Furkan Coşkun'dan yaklaşık 2 yıldır haber alınamıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, 2016 yılında evinin önünde darbedildikten sonra zorla bir araca bindirilerek kaçırılan 21 yaşındaki Furkan Coşkun'un ailesi çocuklarının bulunmasını istiyor.

Anne Sinem Serbest, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki evlerinin önünden 9 Ekim 2016'da kaçırılan oğlu Furkan'dan 2 yıldır haber alamadıklarını söyledi.

Oturdukları sitenin güvenlik kamerası kayıtlarından oğlunun apartmanın önünde 4 kişi tarafından darbedilip kaçırıldığının belirlendiğini anlatan Serbest, polis tarafından yakalanan zanlıların tutuklandığını belirtti.

Şüphelilerin oğlunu bir çöplükte dövüp parası ve telefonunu aldıklarını söylediğini aktaran Sinem Serbest, şöyle konuştu:

"Olaydan sonra oğlumun ellerinden kaçtığını söylüyorlar ancak 2 yıldır haber alamıyoruz. Onlar öldürmediklerini, ellerinden kaçtığını söyleseler de 2 yıldır oğlum bana dönüş yapmadı. Hiçbir şekilde haber alamıyorum oğlumdan. Oğlum yaşasaydı mutlaka bizi arardı. Korkup da kaçma olayı değil bu. Polisler bu konuda titizlikle çalıştı. Ancak azmettiren kişi şu an cezaevinden kaçmış durumda. Biz oğlumun dövüldüğü alana gömülmüş olabileceği ihtimaliyle arama yaptıracağız. Savcılığa başvuruda bulunduk."

Serbest, oğlunun ölü veya diri bulunmasını istedi.

Mezitli ilçesinde 9 Ekim 2016'da evinden ayrılan Furkan Coşkun'dan haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulunmuş, yapılan incelemede Coşkun'un sitenin önünde darbedildikten sonra bazı kişiler tarafından kaçırıldığı belirlenmişti. Zanlılar, polis ekiplerince yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

PARTNERİnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...İnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...
CHP'de büyük isyan: Hiçbir laf cambazı bunu gizleyemez!CHP'de büyük isyan: Hiçbir laf cambazı bunu gizleyemez!
Motosikletleriyle Toroslar'da 40 kilometre sürüş yaptılarMotosikletleriyle Toroslar'da 40 kilometre sürüş yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaçırılan Mersin Mezitli

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Herkes bunu merak ediyordu! Muharrem İnce'nin kulağına neler söylediğini açıkladı

Herkes bunu merak ediyordu! Muharrem İnce'nin kulağına neler söylediğini açıkladı

Videolu cuma mesajları 2018: Dualarınızı ve iyi dileklerinizi paylaşın

Videolu cuma mesajları 2018: Dualarınızı ve iyi dileklerinizi paylaşın

Ahmet Hakan'dan CHP'yi karıştıracak sözler: Kodamanlar Muharrem İnceyi istemezler çünkü...

Ahmet Hakan'dan CHP'yi karıştıracak sözler: Kodamanlar Muharrem İnceyi istemezler çünkü...

CHP'de büyük isyan: Hiçbir laf cambazı bunu gizleyemez!

CHP'de büyük isyan: Hiçbir laf cambazı bunu gizleyemez!

Hatay'da gölette kaybolan baba ve kızlarının cansız bedenine ulaşıldı

Hatay'da gölette kaybolan baba ve kızlarının cansız bedenine ulaşıldı

Son KHK ihraç listesi yayımlandı mı? 6 Temmuz 2018 isim isim ihraç listesi

Son KHK ihraç listesi yayımlandı mı? 6 Temmuz 2018 isim isim ihraç listesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.