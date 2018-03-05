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Evinin penceresinden 'çocukları kuş gibi avladı' Mahkemeden flaş karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 12:03 | Son Güncelleme

Erzurum’da evinin penceresinden havalı tüfekle ateş ederek, sokakta oynayan çocukları yaraladığı için 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Ömer Murat Akçay (27) hakkındaki dosyada mahkeme gerekçesini açıkladı. Mahkeme sanığa, ’can sıkıntısı üzerine mağdurları adeta kuş gibi avladığı için’ iyi hal indirimi uygulamadı.

Erzurum’un merkez Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi’nde geçen yıl 19 Haziran’da saat 18.30 sıralarında, Ömer Murat Akçay, oturdukları apartmanın 4’üncü katındaki evinin penceresinden havalı tüfekle ateş etti. Akçay, karşı apartmanın önünde oynayan Sümeyye Boz ile İkra Kaya’yı yaraladı. Annelerinin atletlerindeki kanı görmesiyle durumları fark edilen iki çocuk, ambulansla Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

AİLELER ŞİKÂYETTEN VAZGEÇTİ

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Güngör Akçay ile Prof. Dr. Müfide Akçay’ın oğlu Ömer Murat Akçay, gözaltına alındı. Evinde havalı tabanca ve 2 kutu saçma ile birlikte gözaltına alınan Akçay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tepkiler üzerine yeniden gözaltına alınan Akçay, geçen 23 Haziran’da tutuklanarak, cezaevine konuldu. Akçay hakkında Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan iki çocuğa yönelik toplam 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Akçay, yaklaşık 4 ay sonra geçen 18 Ekim’de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Çocukların aileleri, sanık Akçay ile doktor olan annesinin manevi anlamda yanında oldukları için şikâyetlerinden vazgeçti.

CAN SIKINTISIYLA UĞRAŞ ARAMIŞ!

Hâkim karşısına çıkan Ömer Murat Akçay, iftar vaktinin yaklaşması nedeniyle can sıkıntısından kendine bir uğraş aradığını, bunun üzerine av tüfeğini yağlamaya ve temizlemeye karar verdiğini söyledi. Bu işlemleri bitirdikten sonra camdan çöp konteynerinin üzerindeki boş şişeye ateş etmeye karar verdiğini belirten Akçay, "İlk atışta şişeyi vuramadım. İkinci kez ateş ettim bu kez şişeyi vurdum. Atış yaptığım esnada etrafta herhangi bir canlı görmedim ve ses duymadım. Böyle bir olayın yaşanmasına sebep olduğum için pişmanım. Mağdurlardan özür diliyorum. Adaletinize sığınıyorum" diye konuştu.

7.5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Akçay, kullandığı silahın ateşsiz olduğu ve öldürmeye elverişsiz çıkması nedeniyle her bir çocuğa yönelik ’kasten yaralama’ eylemi için 3 yıl 9 ay, toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemenin gerekçeli kararında, sanığın sırf can sıkıntısı ile mağdurları basit tıbbi müdahale ile giderilemez şekilde yaraladığına vurgu yapıldı. Sanık her ne kadar olayı taksirle işlediğini belirtse de olay yeri inceleme krokisi ve tutanağı incelendiğinde çevrede çöp konteynerinin bulunmadığına işaret edildi. Sanığın herhangi bir hedefe ateş etmek için değil, mağdurları hedef alarak eylemi gerçekleştirdiğini kabul eden mahkeme, sanığın eylemini taksirle değil kasten yaptığını bildirdi.

SİLAH KUŞ AVLAMAKTA KULLANILIYOR

Ömer Murat Akçay’ın kullandığı ateşsiz silahın hava ile saçma attığının anlatıldığı kararda, bu tür silahların kuş avlamakta kullanıldılğını, daha büyük canlılarda öldürme için etkili olmadığına değinildi. Gerekçeli kararda, bu nedenle silahın mahkemece öldürmeye elverişli kabul edilmediği belirtildi.

CEZA YARI ORANDA ARTIRILDI

Cezada alt sınırdan uzaklaşıldığının aktarıldığını kararda, şöyle denildi:

"Tüfeğin yaralamaya elverişli olduğu somut olay ile de sabit olduğundan eylemi silahtan sayılan havalı tüfekle gerçekleştirmesi nedeniyle sanığa verilen cezada 1/2 oranında arttırım yapılmıştır. Sanığın atılı suçu, can sıkıntısı üzerine adeta mağdurları kuş gibi avlayarak gerçekleştirmesi, suçu işleme saiki, yargılamaya bir katkısının bulunmaması, takdiri indirim uygulanmasını gerektirir bir neden bulunmaması nedeni ile sanık hakkında takdiri (iyi hal) indirim uygulanmamıştır."

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Anası ve babası üniversite lojmanlarında rezil olmasın,göze batmasın diye bizim yan blokta 4.katta daire aldılar. Uzun yıllar tek başına kalan ve psikolojik problemleri olan bir şahıstır. Balkondan bira şişeleri atan,bağıran çağıran,merdivenlere işeyen bir kişiliğe sahiptir. En sonunda apartman sakinleri kurtardı.Ama yeri hapishane deil,ruh ve sinir hastalıkları hastanesidir.
iyide anne babanın suçu değilmi. eline tüfeği nasıl verirler.. Allah yardım etsin..
tipinden akışidli olduğu belli
sivillerin elinde 17 milyon silâh var,3,5 milyonu ruhsatlı! SİVİL SİLÂHLANMAYA HAYIR!
İYİKİ BENİM ÇOCUĞUM DEĞİL TÜKÜRÜRÜM BÖYLE ADALETE SENİ BEN GEBERTİRDİM. BU ÜLKEDE ADALET NAMUSLU VE DÜRÜST İNSANLARIN KARŞISINDA KARDEŞİM İNSANI ZORLA SUÇLU OLMAYA İTİYOR
direk tımarhaneye yatırılmalı hemde hiç çıkarılmadan ..
Bunun adı sadistliktir. Bir ara serbest bırakılmış ve aileler şikayetçi olmamış. şimdi şikayetçi olmayan o küçücük masum çocukların ailelerine soruyorum; ya çocuğunun gözüne gelseydi o saçma ve gözünü kaybetseydi, para her şey değildir. onuda geçtim yarın öbür gün bu psikolojik manyak başka bir çocuğa aynı şeyi yapmayacağının garantisi var mı? bugün sana yarın başkasına bunun affı olmaz
devlet devlet olsa bu tip psikopatları tedavi eder. cezasını verir ve sokağa kontrollü salar..
@hanifi.kucuk kafanmı iyi senin ? anası babası öğretim üyesi profesör haberi okumadınmı onlar yetiştirememiş belliki adamın içinde canilik var devlet ne yapsın? bunlara en iyi terbiye 20 yıl hapis idam bile olmaz
Babasına çekmiş. Babası da insan azmanı nursuz bir adamdır. Müfide Hoca melek gibi bir kadındır. Bu adamı ve bu çocuğu hak etmeyen başarılı ve herkese yardımcı olan bir annedir. Ben Hoca hanıma üzüldüm sadece...
serbest bırakılan suçlu, tepkiler üzerine tekrar yakalanıp ceza evine konuldu. !!! ne kadar saçma bir mantık değil mi . ? adaletin olmadığı yerde anarşi olur.
aileye ne demeli, şikayetinden vazgeçmiş, kendilerine yapılsa vzgeçsin, çocuklara bunu reva görmek normal insanın düşüncesi değil.
tipe bak araştırın işidli çıkar
tipinden belli ne mal oldugu
Az bile vermişler işit kılıklı şarlatana..
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