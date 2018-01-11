Evkur Yeni Malatyaspor, basınla buluştu

Yeni Malatyaspor Kulübünün yöneticileri ile teknik heyet ve futbolcular, Antalya'daki kampları takip eden basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sarı-siyahlı ekibin Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen yemeğe, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, teknik direktör Erol Bulut, teknik ekip ve futbolcular ile basın mensupları katıldı.

Organizasyonda konuşan Adil Gevrek, "Futbolcu kardeşlerime mücadelelerinden ve elde ettikleri başarılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Süre alan almayan her futbolcumuz katkı verdi. Çok iyi bir takım olduk. Burada hocamızın katkısı çok fazla. Birliği ve beraberliği sağladı. Bir aile olduk." diye konuştu.

İlk yarıyı hedefledikleri yerde bitirdiklerini anlatan başkan Gevrek, "İlk yarıyı 20 puanın üstünde tamamladık. İkinci yarı biraz daha zor olacak. Futbolcu kardeşlerime güveniyorum. 2-3 transfer yapacağız. İnşallah onları en kısa sürede bitiririz. Biraz geciktik ama zamanımız var. Önemli olan doğru isimleri almak. İlk yarıda 22 puan aldık. İnşallah ikinci yarıda en kötü 22 puan daha alıp, ligi Malatya'nın plaka kodu olan 44 puanla bitiririz." ifadelerini kullandı.