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Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 23:33 | Son Güncelleme

- Sarı-siyahlılar, Brezilyalı forvet Gilberto'yu kadrosuna kattı

Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Brezilyalı forvet Gilberto Olivera Souza Junior'ı transfer etti.

Sarı-siyahlı ekip, transfer çalışmaları kapsamında en son Sao Paulo'da forma giyen 28 yaşındaki forvet Gilberto ile sezon sonuna kadar anlaştı. Futbolcu, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçti.

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gilberto ile anlaştıklarını söyledi.

Futbolcunun İstanbul'a geldiğini ve sözleşme imzaladıklarını aktaran Gündüz, transferin camiaya hayırlı olmasını diledi.

(AA)

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