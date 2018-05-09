EVLADA ADANAN ÖMÜRLER - 8 çocuğuna hem annelik, hem babalık yapıyor

EKREM PAYAN - Şırnak'ın Balveren beldesinde yaşayan ve eşini 4 yıl önce kömür ocağında meydana gelen göçükte kaybeden 8 çocuk annesi Fatım Seven, büyük bir özveriyle çalışarak çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor.
Eşi Musa Seven'in ölümünün ardından evlatları için yaşamın tüm zorluklarını omuzlamaya başlayan 39 yaşındaki Seven, 8 çocuğuna bakabilmek için gece el işi yapıyor, gündüz ise temizliğe gidiyor.
Yaptığı fedakarlıkla 2 çocuğunun üniversiteden mezun olmasını sağlayan Fatım Seven, biri üniversite, 3'ü lise ve diğeri ortaokul öğrencisi olmak üzere 5 çocuğunun okuması için de yoğun çaba gösteriyor.
Seven, eşini kaybettikten sonra evin bütün yükünü çocuklarının geleceği için omuzladığını dile getirerek, tek derdinin çocuklarını en iyi şartlarda okutmak olduğunu söyledi.
- Çocuklarına hem anne, hem baba oldu
Eşini kaybettikten sonra çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptığını anlatan Fatım Seven, çocuklarını okutmak için her zorluğa katlandığını dile getirdi.
"Çocuklarımın en iyi şartlarda okuması için gerekirse taş taşırım." diyen Seven, şöyle konuştu:
"Gün geldi ev temizliğine gittim, halı yıkadım, el işi yaptım. Çok şükür çocuklarımı okuttum. 2'si üniversite mezunu çocuğum var. Şu an birisi de üniversite okuyor. 3'ü lise, biri de ortaokul öğrencisi, 4 yaşında kızım da önümüzdeki yıl anaokuluna başlayacak."
Çocuklarının üniversiteyi bitirdikten sonra henüz bir işe yerleşemediğini belirten Fatım Seven, evde tek çalışan olması nedeniyle çocukların bütün ihtiyaçlarının kendisi tarafından karşılandığını ifade etti.
Devletin sosyal ve ekonomik destek kapsamında öğrencilere toplam 780 liralık destek sağladığını hatırlatan Seven, "Verilen destek okuyan 5 öğrenciye yetmiyor, mecbur çalışmak zorunda kalıyorum. Bugüne kadar onları bir seviyeye getirdim ama bundan sonra nasıl yaparım bilmiyorum. Eşimi kaybettiğimde bu evin borçları vardı. Evde beyaz eşya, mutfak dolabı hiçbir şey yoktu, hepsini kendi el emeğimle aldım ve evin borçlarını ödedim, diğer yandan da çocuklarımı okuttum." dedi.
Üniversiteyi bitiren oğlu ve kızı için devletten iş istediğini aktaran Seven, zor günlerden geçerek çocuklarını okutabildiği için mutlu olduğunu ifade etti.
- "Onun hakkını ödeyemeyiz"
Fatım Seven'in Harran Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden mezun olan kızı 23 yaşındaki Gülistan Seven de annesinin kendilerini okutmak için büyük bir fedakarlık gösterdiğini anlattı.
Mezun olduktan sonra işe yerleşemediği için annesine ev işlerinde yardım ettiğini dile getiren Seven, "Annem bizi okuttuktan sonra diğer okuyan kardeşlerim için de gecesini gündüzüne katıyor. Onun hakkını ödeyemeyiz. Annem gece el işi yapar, gündüz gider başka evlerde temizlik işleri yapar. Ben de evdeki işleri yapıyorum. O olmasaydı ne yapardık, nasıl okurduk bilmiyorum." diye konuştu.
Seven ailesinin komşusu Sariye Bulut ise Fatma Seven'in örnek bir davranış sergilediğini, eşini kaybettikten sonra çocukları için büyük bir emek verdiğini anlatarak, onu takdir ettiklerini ve çok sevdiklerini aktardı.
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