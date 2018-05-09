EVLADA ADANAN ÖMÜRLER - 8 çocuğuna hem annelik, hem babalık yapıyor

EKREM PAYAN - Şırnak'ın Balveren beldesinde yaşayan ve eşini 4 yıl önce kömür ocağında meydana gelen göçükte kaybeden 8 çocuk annesi Fatım Seven, büyük bir özveriyle çalışarak çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor.

Eşi Musa Seven'in ölümünün ardından evlatları için yaşamın tüm zorluklarını omuzlamaya başlayan 39 yaşındaki Seven, 8 çocuğuna bakabilmek için gece el işi yapıyor, gündüz ise temizliğe gidiyor.

Yaptığı fedakarlıkla 2 çocuğunun üniversiteden mezun olmasını sağlayan Fatım Seven, biri üniversite, 3'ü lise ve diğeri ortaokul öğrencisi olmak üzere 5 çocuğunun okuması için de yoğun çaba gösteriyor.

Seven, eşini kaybettikten sonra evin bütün yükünü çocuklarının geleceği için omuzladığını dile getirerek, tek derdinin çocuklarını en iyi şartlarda okutmak olduğunu söyledi.

- Çocuklarına hem anne, hem baba oldu

Eşini kaybettikten sonra çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptığını anlatan Fatım Seven, çocuklarını okutmak için her zorluğa katlandığını dile getirdi.

"Çocuklarımın en iyi şartlarda okuması için gerekirse taş taşırım." diyen Seven, şöyle konuştu: