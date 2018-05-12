EVLADA ADANAN ÖMÜRLER - Annesiz büyüdü, 4 çocuğa koruyucu anne oldu

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta küçük yaşta kaybettiği annesine duyduğu özlemle büyüyen 3 çocuklu Söylemez Esmer, 4 çocuğa koruyucu annelik yaparak örnek bir davranış sergiledi.

Çocukluğu annesine duyduğu hasretle geçen Esmer, diğer çocukların da bu duyguyu yaşamaması için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvurdu. Esmer, burada yapılan yasal işlemlerin ardından Mizgin (10), Muharrem (8), Esmanur (10) ve Hasan'ın (7) bakımını üstlendi.

Özel yaşamında da çevresinde çok sevilen, İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'ne devam eden Esmer, koruyucu anne olduğu 4 çocuğu, biyolojik evlatlarından ayırmıyor.

- "Ben çocuklara, onlar da birbirlerine sevgi veriyorlar"

Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koruyucu aile olduğu için çok mutlu olduğunu, çocuklarla oyunlar oynadığını ve derslerine yardım ettiğini söyledi.

Bir yere gittiğinde, insanların çocukları birbirinden ayıramadığını anlatan Esmer, "Koruyucu çocukların öz akrabaları, 'bu mu senin yoksa bu mu senin' diye soruyorlar. Çünkü çocukları ayırt etmiyorum. Zaten birbirinden ayırt edilemez. Ben çocuklara, onlar da bir birlerine sevgi veriyorlar. Ders çalışma konusunda bana hiç sıkıntı yaşatmıyorlar." dedi.