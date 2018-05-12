EVLADA ADANAN ÖMÜRLER - Annesiz büyüdü, 4 çocuğa koruyucu anne oldu

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta küçük yaşta kaybettiği annesine duyduğu özlemle büyüyen 3 çocuklu Söylemez Esmer, 4 çocuğa koruyucu annelik yaparak örnek bir davranış sergiledi.
Çocukluğu annesine duyduğu hasretle geçen Esmer, diğer çocukların da bu duyguyu yaşamaması için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvurdu. Esmer, burada yapılan yasal işlemlerin ardından Mizgin (10), Muharrem (8), Esmanur (10) ve Hasan'ın (7) bakımını üstlendi.
Özel yaşamında da çevresinde çok sevilen, İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'ne devam eden Esmer, koruyucu anne olduğu 4 çocuğu, biyolojik evlatlarından ayırmıyor.
- "Ben çocuklara, onlar da birbirlerine sevgi veriyorlar"
Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koruyucu aile olduğu için çok mutlu olduğunu, çocuklarla oyunlar oynadığını ve derslerine yardım ettiğini söyledi.
Bir yere gittiğinde, insanların çocukları birbirinden ayıramadığını anlatan Esmer, "Koruyucu çocukların öz akrabaları, 'bu mu senin yoksa bu mu senin' diye soruyorlar. Çünkü çocukları ayırt etmiyorum. Zaten birbirinden ayırt edilemez. Ben çocuklara, onlar da bir birlerine sevgi veriyorlar. Ders çalışma konusunda bana hiç sıkıntı yaşatmıyorlar." dedi.
Esmer, Muş Yatılı Bölge Okulu'nda okuduğu için çocukların anne özlemini çok iyi bildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:
"Annesiz büyüdüğüm için, bu çocuklar benim yaşadığımı yaşamasın diye, o sevgiden mahrum olmasın diye onların koruyucu annesi oldum. İyi ki onlar çocuklarım. 7 çocuğum olduğu için çok mutluyum. Ailemde herkesin 7-8 çocuğu var. Benim 3 çocuğum vardı. Çocukların dersleri çok iyi. Bir anne olarak ben ders çalıştığım için onlar da ders çalışıyor. Devlet yardımı olmasaydı ben bu çocuklara bu kadar güzel ve rahat bakamazdım."
- "Türkiye'ye örnek olabilecek bir aile"
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdulbari Aksoy da il genelinde, koruyucu aile kapsamında 29 ailenin 46 çocuğa baktığını söyledi.
Koruyucu aile uygulamasını çok önemsediklerinin altını çizen Aksoy, şunları kaydetti:
"Çocukların en sağlıklı yetişeceği yer, aile ortamıdır. Bu ailemizin çok farklı bir özelliği var. Annemiz bütün sevgisini çocuklarına vermiş. Programlara katıldıklarında hangisinin biyolojik, hangisinin koruyucu çocuk olduğunu karıştırıyoruz. Çünkü annenin etrafında o kadar güzel bir sevgiyle oturuyorlar ki hiç fark edilmiyor.
İliklerine kadar annesizliği hissetmiş bir annenin, bu çocukları sahiplenmiş olması bizim için ayrıca çok önemli. Gerçekten Türkiye'ye örnek olabilecek bir aile. Bu aile sofraya sevgiyi, aşkı ve merhameti koymuş. Bu sevgi, aşk ve merhamet çocukların gözlerine yansımış."
Esmer'in herkes için örnek davranış sergilediğine işaret eden Aksoy, "Kendisi 4 çocuk için verdiğimiz maddi desteğe hemen hemen hiç dokunmadan bankada bir hesaba yatırmış. Bize de bir taahhütname vermiş, 'bana bir şey olursa, bu paranın hiçbiri biyolojik ailesi olduğum çocukların değil, koruyucu ailesi olduğum çocuklarımındır' diye. Söylemez ablamızı kutluyoruz. Buradan sağlam temeller çıkacak, öyle görüyorum." ifadelerini kullandı.
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Dünya bu öğretmeni konuşuyor! Kreşte skandal olay
Askerlik yoklaması e-Devlet'te
Malezya eski başbakanı Necip Rezak’ın evinden çantalar dolusu para ve mücevher çıktı
Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 0 yorum