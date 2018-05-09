EVLADA ADANAN ÖMÜRLER - Çocukları için hayata tutundu

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gaziantep'te eşinin av tüfeğiyle vurması sonucu sol bacağı diz üstünden kesilen, bu süreçte yaşadığı sorunlar nedeniyle karnındaki 5 aylık bebeğini kaybeden Çağlar Aşık, evlatları için tutunduğu hayatına kaldığı yerden daha güçlü devam etmeye çalışıyor.
Annesi Döne Sönmez ile aynı iş yerinde çalışan Mehmet Ali Aşık ile 8 yıl önce evlenen Çağlar Aşık (27), bu evlilikten 3 çocuk sahibi oldu.
Zaman zaman tartıştığı eşinden şiddet gören Çağlar Aşık, babası Kemal Sönmez'in evine sığındı. Bir süre sonra barışan çift, Sönmez'in çatı katında yaşamaya başladı. Bu sırada dördüncü çocuğuna hamile kalan Çağlar Aşık, 23 Eylül 2017'de eşinden yine şiddet gördü.
Yatağından gece yarısı kaldırıp işkence yaptığı eşini defalarca bıçakladıktan sonra tüfekle bacağından yaralayıp kayıplara karışan Mehmet Ali Aşık, olaydan kısa süre sonra yakalanıp tutuklandı.
Ameliyat edilen, psikolojik tedavi gören ve bu süreçte karnındaki 5 aylık bebeğini kaybeden Çağlar Aşık, her şeye rağmen çocukları için hayata tutundu.
Bacağı kesildikten sonra çektiği ağrılara rağmen çocukları üzülmesin diye yüzünden gülümsemesini eksik etmeyen genç kadın, kızları Eser (7) ve Ecrin (6) ile oğlu Kemal'e (1) bakabilmek ve ayağa kalkmak için çaba gösterdi.
Çağlar Aşık, annesi Döne Sönmez'in de desteğiyle mart ayında başlayan fizik tedavinin ardından takılan geçici proteziyle adeta bir bebek gibi yürümeyi yeniden öğrendi.
- "Protez bacağı sayesinde, çocuklarıyla daha rahat ilgilenebiliyor"
Zaman zaman düşse de yılmayarak tekrar ayağa kalkan ve artık protez bacağı sayesinde tek başına rahatlıkla yürüyebilen Aşık, çocuklarıyla daha rahat ilgilenebiliyor. Aşık, ilkokul ve anaokuluna başlayan çocuklarını, her anne gibi okuldan almaya gidebilmenin mutluluğunu yaşıyor.
Aşık, kızlarını bacağı kesildiği dönemde kimsenin annelerine sakat dememesi için gitmek istemedikleri parka götürerek salıncakta sallıyor, oyunlar oynuyor.
Çağlar Aşık, AA muhabirine, proteziyle birlikte yeni bir hayata başladığını ifade ederek, artık ayağa kalktığını ve daha tam olmasa da çocuklarıyla ilgilenebildiğini söyledi.
Şu anda kullandığı protezin geçici olduğunu, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'nın destekleriyle kendisi için özel bir protez yapılacağını anlatan Aşık, "İyiyim, mutluyum. Kötü şeyler yaşadım ama sonuçta geçiyor, çocukların için, ailem için ayakta durmak zorundayım. Allah'a şükürler olsun artık kızlarımla parka gidebiliyorum, top bile oynayabiliyorum. Ben hiç ayağa kalkabileceğimi, kendime gelebileceğimi tahmin etmiyordum. Sağ olsun herkes elimden tuttu, devletimiz bana sahip çıktı. Annem ve babam bana her konuda yardımcılar." diye konuştu.
- "Birlikte düşe kalka yürümeyi öğrendik"
Aşık, kızlarının yüzünün de artık güldüğünü, kendisini yürürken gördüklerinde mutlu olduklarını dile getirerek çocuklarının her gün kendilerini okuldan almasını ve çarşıya gezmeye götürmesini istediklerini anlattı.
Çocuklarına bakabilmek için hayata dört elle sarılacağını anlatan Aşık, şunları kaydetti:
"Protezim takılmadan bir hafta önce heyecandan uyuyamıyorduk. Kızlarım, acaba nasıl olacak diye benden daha çok heyecanlıydılar. Protez takıldı, çok mutlu oldular. Oğlum da artık yürümeye başladı. Ben yürümeyi yeniden öğrendim. Aynı anda yürümeyi öğrendik. Biz birlikte düşe kalka yürümeyi öğrendik. Çok düştük ama yine bismillah deyip tekrar ayağa kalktık. Annem de bu süreçte bana çok destek oldu, onun hakkını asla ödeyemem. Beni geçtim çocuklarıma da o bakıyor. Doktorlarım da bana çok destek oldular, onlara da çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra kendi ayaklarım üzerinde durmam gerekiyor. Çalışmak zorundayım. Ayağım artık bu şekilde, yara da olsa düşsem de kalkıp bir işte çalışmam gerekiyor. İnşallah kısa zamanda her anlamda kendi ayaklarım üzerinde durabilirim."
Aşık, kendisini bu duruma getiren kişiyle çok yakında mahkemede hesaplaşacağını, bu konuda kendisini savunabilecek bir avukata ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.
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