"3 engelli çocuğa bakıyorum ama halime şükür ediyorum. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyorum. Çocuklarım da zaten evden ve evin önünden fazla uzak bir yere gidemiyor. Allah'ıma şükürler olsun ki çocuklarımın akli dengesi yerinde. Çok iyi anlaşıyoruz. Yaşamım sürdüğü müddet çocuklarımla ilgileneceğim. Allah'ım bana ömür verdiği müddet onlar benim canım. Ben öldükten sonra da inşallah devletimiz bakacak onlara."

Çocuklarını bir an olsun yalnız bırakmadığını vurgulayan Erdal, "Tek korkum, ben ölürsem onlar sıkıntı yaşayacak." dedi.

Hayatını her biri 1 yaşında geçirdikleri hastalık sonucu bedensel engelli olan evlatları Lütfü (44), İsa (40) ve Sadike Erdal'a (36) adayan Düriye Erdal, AA muhabirine, yıllardır çocuklarına özenle bakmaya çalıştığını söyledi.

Erdal, çocuklarının her bakımını eksiksiz yerine getirerek fedakarlığın ve anne şefkatinin en güzel örneklerinden birini ortaya koyuyor.

- Engelli olmayan kızı 4 yıl önce ölmüş

Erdal, engelli olmayan kızının ise 4 yıl önce 36 yaşlarında hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Engelli çocukların "yük olarak" görülmemesi gerektiğini belirten Erdal, şöyle devam etti:

"Engelli olmayan bir tek çocuğum vardı. Onu da kaybedince tüm hayallerim yıkıldı ama bu çocuklarıma daha çok sarılmaya ömrümü onlara adamaya başladım.Takdiri ilahi bu dedim. Engelli çocuğu olup da bakmak istemeyen, bakmayan hata yapar. Çocuklarına baksınlar. Evlat bu atılmaz, satılmaz. Allah'ım dünyada ve ahirette bizi koruyup kollayacaktır. Engelli çocuğuna bakmayanı kınıyorum. Çocuklarımızı bizim canımız, ciğerimiz. Dünya bir yana çocuklarım bir yana. Bunları hiçbir zaman ayırmıyorum. Gücüm yettiği kadar bakacağım. Engelli çocuğu olup da bakmayan bakmak istemeyen anneleri de kınıyorum."

- "Çocuklarıma kıyamam"

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Erdal, "Bütün annelerin günü kutlu olsun. Ben çocuklarımdan çok memnunum. Memnun olmasam bile onlar benim evladım. çocuklarıma hiçbir zaman kıyamam, evde yalnız koyamam. Gittiğim yerde ayağımın üstünde dururum. Onlarsız vakit geçiremem. Çocuklarımı hiçbir yere emanet edemem." diye konuştu.