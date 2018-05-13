DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Düriye Erdal, ilerleyen yaşına rağmen 3 engelli çocuğuna gözü gibi bakıyor.
Çocuklarını gün boyu gözünün önünden ayırmayan Erdal, tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor, onların gelişimi için elinden gelen çabayı gösteriyor.
Erdal, çocuklarının her bakımını eksiksiz yerine getirerek fedakarlığın ve anne şefkatinin en güzel örneklerinden birini ortaya koyuyor.
Hayatını her biri 1 yaşında geçirdikleri hastalık sonucu bedensel engelli olan evlatları Lütfü (44), İsa (40) ve Sadike Erdal'a (36) adayan Düriye Erdal, AA muhabirine, yıllardır çocuklarına özenle bakmaya çalıştığını söyledi.
Çocuklarını bir an olsun yalnız bırakmadığını vurgulayan Erdal, "Tek korkum, ben ölürsem onlar sıkıntı yaşayacak." dedi.
- "Yaşadığım müddet çocuklarımla ilgileneceğim"
Gününün büyük bölümünü evde çocuklarıyla geçirdiğini, onları bırakıp uzağa gidemediğini ifade eden Erdal, şöyle konuştu:
"3 engelli çocuğa bakıyorum ama halime şükür ediyorum. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyorum. Çocuklarım da zaten evden ve evin önünden fazla uzak bir yere gidemiyor. Allah'ıma şükürler olsun ki çocuklarımın akli dengesi yerinde. Çok iyi anlaşıyoruz. Yaşamım sürdüğü müddet çocuklarımla ilgileneceğim. Allah'ım bana ömür verdiği müddet onlar benim canım. Ben öldükten sonra da inşallah devletimiz bakacak onlara."
- Engelli olmayan kızı 4 yıl önce ölmüş
Erdal, engelli olmayan kızının ise 4 yıl önce 36 yaşlarında hayatını kaybettiğini dile getirdi.
Engelli çocukların "yük olarak" görülmemesi gerektiğini belirten Erdal, şöyle devam etti:
"Engelli olmayan bir tek çocuğum vardı. Onu da kaybedince tüm hayallerim yıkıldı ama bu çocuklarıma daha çok sarılmaya ömrümü onlara adamaya başladım.Takdiri ilahi bu dedim. Engelli çocuğu olup da bakmak istemeyen, bakmayan hata yapar. Çocuklarına baksınlar. Evlat bu atılmaz, satılmaz. Allah'ım dünyada ve ahirette bizi koruyup kollayacaktır. Engelli çocuğuna bakmayanı kınıyorum. Çocuklarımızı bizim canımız, ciğerimiz. Dünya bir yana çocuklarım bir yana. Bunları hiçbir zaman ayırmıyorum. Gücüm yettiği kadar bakacağım. Engelli çocuğu olup da bakmayan bakmak istemeyen anneleri de kınıyorum."
- "Çocuklarıma kıyamam"
Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Erdal, "Bütün annelerin günü kutlu olsun. Ben çocuklarımdan çok memnunum. Memnun olmasam bile onlar benim evladım. çocuklarıma hiçbir zaman kıyamam, evde yalnız koyamam. Gittiğim yerde ayağımın üstünde dururum. Onlarsız vakit geçiremem. Çocuklarımı hiçbir yere emanet edemem." diye konuştu.
Nebiler Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan baba Mustafa Erdal (65) ise 46 yıllık evliliğinde 4 çocukları olduğunu, sadece birinin engelli olmadığını onun da 36 yaşında hayatını kaybettiğini söyledi.
Üç engelli çocuğu bulunduğunu anlatan baba Erdal, hepsinin de 1 yaşına geldiğinde hastalandığını, İzmir'de birçok doktora gittiğini ancak çare bulamadıklarını kaydetti.
Omurilik felci olan çocuklarından birinin sürekli yattığını vurgulayan Erdal, 2 çocuğunun ise akülü ve tekerlekli sandalye ile evlerinin önünde gezebildiğini belirterek, çocuklarının bütün yükünü ise eşinin çektiğini dile getirdi.
Engelli çocuklardan Lütfü Erdal, evden dışarı çıkamadığını belirterek, kendisine çok iyi bakan annesini çok sevdiğini söyledi.
Sadike Erdal ise annesinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığına ve çok iyi baktığına işaret ederek, "Annemi çok seviyorum. Tüm annelerin Anneleri Günü'nü kutluyorum. Allah annemizi başımızdan eksik etmesin." dedi.
- "Devletimiz her zaman engelli ve ailelerinin yanında"
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlkay Türkoğlu, engellilere ve ailelerine gerekli desteği verdiklerini, her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
Düriye Erdal'ın 3 engelli çocuğuna yıllardır fedakarca baktığını ve örnek bir anne olduğunu anlatan Türkoğlu, "Biz de kendilerine gereken desteği vermeye çalışıyoruz. Devletimiz her zaman engelli ve ailelerinin yanında." diye konuştu.
Türkoğlu, 3 engelli evladına çok büyük bir özveriyle bakan anneye minnettar olduklarını kaydetti.
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