EVLADA ADANAN ÖMÜRLER - Damlalıkla süt verdiği oğluna 57 yıldır sevgiyle bakıyor

ÇANAKKALE (AA) - BÜLENT ERSÖZ - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 3 çocuklu Emine Yaşar Günergin, prematüre dünyaya gelen, bir süre yürüyemeyen, altını ıslatan, zeka geriliği bulunan güler yüzlü oğlu için 57 yıldır gösterdiği fedakarlıkla her türlü zorluğun evlat sevgisiyle aşılabileceğini gösteriyor.

Prematüre olarak 1,1 kilogram dünyaya gelen oğlu Melih İhsan Günergin'i meme ve biberon ememediği için damlalıkla anne sütü verip, besleyen Emine Yaşar Günergin, bir süre sonra çocuğunda yürüme problemi olduğunu fark etti.

Bunun üzerine İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzun süren tedavilere başlayan Günergin ailesi, 10 yaşında çocuklarının yürüyebilmesinin sevincini yaşadı. Zeka geriliği bulunan Melih İhsan Günergin'in altını ıslatma problemi de 18 yaşına kadar devam etti.

Eşini 2008 yılında kaybettikten sonra zorluk yaşasa da oğlundan hiç ayrılmayan fedakar anne, 57 yıldır ağlama hissi olmadığından sürekli gülen Melih ile evli diğer oğullarının desteğiyle yaşamını idame ettiriyor.