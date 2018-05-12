EVLADA ADANAN ÖMÜRLER - Engelli çocuklarına adadığı hayatına dört elle sarılıyor

MERVE YILDIZALP - Ev hanımı ve engelli iki çocuk annesi Ayşegül Soysal, yıllardır çocuklarının tedavisi ve gelişimi için çaba gösteriyor. Soysal, biri öğrenme güçlüğü yaşayan diğeri ise zihinsel ve bedensel engelli iki çocuğunun eğitimlerinden geri kalmaması için yıllardır onlarla okulda aynı sırayı paylaşıyor, yetenek kurslarına gidiyor. Anne Soysal, AA muhabirine, çocuklarının geleceği ve gelişimi için verdiği mücadeleyi anlattı. Bedensel ve zihinsel engelli 23 yaşındaki oğlu Kaan'ın engelli olacağının anne karnında anlaşıldığını, ancak buna rağmen oğlunu dünyaya getirmek istediğini dile getiren Soysal, doğduktan sonra da kalbinin delik olduğunu öğrendiklerini söyledi. Daha sonra enfeksiyon geçiren ve iyileşme ihtimali düşük olan oğluna gözü gibi baktığını ifade eden Soysal, "Bir hafta boyunca oğlumun bakımında çok titiz davrandım. Doktorlar beni tebrik etti. 'Oğluna çok güzel baktın artık bu çocukta umut var' dediler. Kendimi bıraktım, kendim için bir şey yapmadım. Doktorlar 'yürüyemez, konuşamaz' dediler ama ben umudumu kaybetmedim. 'Yürüyecek, konuşacak ben destek olacağım' dedim. Çok şükür bugün iyi duruma geldi." diye konuştu.

- "Teneffüste, derslerde hep yanındaydım" Engelli annesi olmanın çok zor olduğunu dile getiren Soysal, topluma uyum sağlamakta yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Soysal, teneffüste, derslerde, beslenme saatlerinde oğlunun hep yanında olduğunu, Kaan'ın bu sayede ortaokulu bitirdiğini söyledi. Müzik dinlemeyi çok seven Kaan'ın kursa gitmek istemesi üzerine oğlunu Çankaya Belediyesi Bayraktar Çankaya Evindeki türkü kursuna başlattığını belirten Soysal, oğlunun, hiç beklemediği kadar başarılı olduğunu dile getirdi. Oğlunun artık koroyla konsere çıktığını kaydeden Soysal, "Arkadaşlarının desteğiyle kendine güveni geldi. Kursa her gün daha çok gelmek istedi." dedi. Oğlu Kaan'ın en çok kendisiyle vakit geçirmek istediğini aktaran Soysal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kaan hep benimle beraber olmak istiyor. Babasıyla bile olmak istemiyor. Babasıyla yapması gerekenleri benimle yapıyor. Benimle daha yakın. O konuşmadan, gözüne baktığımda onu anlıyorum. Sevdiği şeyleri yapmaya çalışıyorum. Müziği çok seviyor, beraber oynuyoruz. Beni karşısında hep mutlu istiyor, gülmemi istiyor. Onun karşısında hiç hasta olmayacaksın, sürekli neşeli olacaksın. Hasta olduğum zaman üzülüyor, o da hasta oluyor. Onun için hasta da olmuyoruz, ayakta durmaya çalışıyoruz."