EVLADA ADANAN ÖMÜRLER - Engelli çocuklarına adadığı hayatına dört elle sarılıyor

MERVE YILDIZALP - Ev hanımı ve engelli iki çocuk annesi Ayşegül Soysal, yıllardır çocuklarının tedavisi ve gelişimi için çaba gösteriyor. Soysal, biri öğrenme güçlüğü yaşayan diğeri ise zihinsel ve bedensel engelli iki çocuğunun eğitimlerinden geri kalmaması için yıllardır onlarla okulda aynı sırayı paylaşıyor, yetenek kurslarına gidiyor.
Anne Soysal, AA muhabirine, çocuklarının geleceği ve gelişimi için verdiği mücadeleyi anlattı.
Bedensel ve zihinsel engelli 23 yaşındaki oğlu Kaan'ın engelli olacağının anne karnında anlaşıldığını, ancak buna rağmen oğlunu dünyaya getirmek istediğini dile getiren Soysal, doğduktan sonra da kalbinin delik olduğunu öğrendiklerini söyledi.
Daha sonra enfeksiyon geçiren ve iyileşme ihtimali düşük olan oğluna gözü gibi baktığını ifade eden Soysal, "Bir hafta boyunca oğlumun bakımında çok titiz davrandım. Doktorlar beni tebrik etti. 'Oğluna çok güzel baktın artık bu çocukta umut var' dediler. Kendimi bıraktım, kendim için bir şey yapmadım. Doktorlar 'yürüyemez, konuşamaz' dediler ama ben umudumu kaybetmedim. 'Yürüyecek, konuşacak ben destek olacağım' dedim. Çok şükür bugün iyi duruma geldi." diye konuştu.
- "Teneffüste, derslerde hep yanındaydım"
Engelli annesi olmanın çok zor olduğunu dile getiren Soysal, topluma uyum sağlamakta yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Soysal, teneffüste, derslerde, beslenme saatlerinde oğlunun hep yanında olduğunu, Kaan'ın bu sayede ortaokulu bitirdiğini söyledi.
Müzik dinlemeyi çok seven Kaan'ın kursa gitmek istemesi üzerine oğlunu Çankaya Belediyesi Bayraktar Çankaya Evindeki türkü kursuna başlattığını belirten Soysal, oğlunun, hiç beklemediği kadar başarılı olduğunu dile getirdi.
Oğlunun artık koroyla konsere çıktığını kaydeden Soysal, "Arkadaşlarının desteğiyle kendine güveni geldi. Kursa her gün daha çok gelmek istedi." dedi.
Oğlu Kaan'ın en çok kendisiyle vakit geçirmek istediğini aktaran Soysal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kaan hep benimle beraber olmak istiyor. Babasıyla bile olmak istemiyor. Babasıyla yapması gerekenleri benimle yapıyor. Benimle daha yakın. O konuşmadan, gözüne baktığımda onu anlıyorum. Sevdiği şeyleri yapmaya çalışıyorum. Müziği çok seviyor, beraber oynuyoruz. Beni karşısında hep mutlu istiyor, gülmemi istiyor. Onun karşısında hiç hasta olmayacaksın, sürekli neşeli olacaksın. Hasta olduğum zaman üzülüyor, o da hasta oluyor. Onun için hasta da olmuyoruz, ayakta durmaya çalışıyoruz."
- "Küçük oğlumu ihmal ediyorum"
Soysal, öğrenme güçlüğü çeken 13 yaşındaki oğlu Sedat'ın da ağabeyine çok destek olduğunu anlattı. Kaan'a daha fazla ilgi göstermek zorunda olduğu için küçük oğluna vakit ayıramadığını dile getirirken duygusal anlar yaşayan Soysal, "Küçük oğlumu ihmal ediyorum. İkisine yetişemiyorum. Kaan'ın bana daha çok ihtiyacı var. Sedat'a sevgimi fazla gösteremedim ama oğluma anlatıyorum, ağabeyinin durumunu anlasın diye." şeklinde konuştu.
"Bize bir şey olduğu zaman çocuğuma ne olacak kaygısı yaşıyorum" diyen Soysal, Kaan'ı hayata alıştırmaya çalıştığını söyledi. Soysal, oğlu Kaan'ın en büyük hayalinin, taraftarı olduğu Fenerbahçeli futbolcularla tanışmak olduğunu ifade etti.
Engelli annelerinin umutlarını yitirmemesi gerektiğini dile getiren Soysal, "Engelli anneleri sabırlı olsunlar. Ellerinden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışsınlar. Çünkü isteyince oluyor. Ben yaptım onlar da yapabilir." dedi.
- Kaan Soysal: "En yakın arkadaşım annem"
Zihinsel ve bedensel engelli Kaan Soysal ise türkü kursuna gelmekten çok mutlu olduğunu belirterek, türkü söylemeyi çok sevdiğini söyledi. Vakit geçirmekten keyif aldığı annesiyle, en çok gezmekten hoşlandığını anlatan Kaan, "En yakın arkadaşım annem." dedi.
Çankaya Belediyesinde bağlama ve koro öğretmenliği yapan Battal Kılıçaslan ise anne Ayşegül Soysal'ın, oğlunun gelişimi için çok çaba gösterdiğini ve fedakarlığının takdir edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Kaan geldiğinde konuşmuyordu. Zamanla sosyalleşti. Şimdi türküler söylüyoruz, güzel vakit geçiriyoruz." diye konuştu.
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