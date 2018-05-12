EVLADA ADANAN ÖMÜRLER - Engelli oğluna 56 yıldır bebek gibi bakıyor

EMRAH GÖKMEN - Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Emine Şahin, 6 aylıkken geçirdiği hastalık sonucu engelli hale gelen 56 yaşındaki oğlu Süleyman'a adeta bebek gibi bakıyor.

Şahin ailesinin 5 çocuğundan en büyüğü olan Süleyman, 6 aylıkken geçirdiği menenjit sonucu yatağa bağımlı hale geldi. Dönemin kısıtlı imkanlarıyla bir süre evlatlarını tedavi ettirmek için çabalayan anne Emine ve baba Hacı Şahin'in bu girişimleri sonuçsuz kaldı.

Bu süreçten sonra kendisini evladına adayan ve "Benim için o büyümeyen bebek" diyen Emine Şahin, oğlunun yemeğinden kişisel bakımına kadar her türlü ihtiyacını 56 yıldır kendisi karşılıyor.

Fedakar anne Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 evlat sahibi olduğunu, çocuklarının en büyüğünün ise hiç büyümeyen Süleyman olduğunu belirtti.

Yatağa bağımlı olan evladıyla diğer 4 çocuğundan daha fazla ilgilendiğini anlatan Şahin, oğlunun mutlu olduğu zaman tüm yorgunluğunun gittiğini dile getirdi.

Şahin, ömrü yettiğince çocuğuna bakmaya devam edeceğini ifade ederek "Ona bir bebek gibi baktım. Sürekli yatmasına rağmen evladımın hiçbir yerinde yara, bere yok. Soruyorlar 'Sırtı hiç yara olmuyor mu?' diye. İnanın elim gibi. Allah'ın kerametine bin şükür olsun. Demek ki bu da Allah'ın bir lütfu. Bu benim evimin bereketi." diye konuştu.