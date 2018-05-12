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EVLADA ADANAN ÖMÜRLER - Engelli oğlunun ömrüne ömür kattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 11:42 | Son Güncelleme

Manisa'da doktorların en fazla 2 yıl ömür biçtiği oğluna gözü gibi bakan Meltem Arık, anne sevgisiyle onu hayata bağladı - Anne Meltem Arık: - "Doktorlar hep bize 'en fazla 2 yıl yaşar' dediler ama onu daha uzun yaşatabilmek için gözüm gibi bakıyorum" - Baba Mustafa Arık: - "Anne şefkati oğlumu 17 yaşına kadar getirdi"

MANİSA (AA) - ZEKERİYA GÜNEŞ - Manisa'da doğuştan bedensel engelli olan ve doktorların "en fazla 2 yıl yaşar" dediği oğlu için elinden geleni yapan Meltem Arık, anne sevgisiyle oğlunun hayata tutunmasını sağladı.

Salihli ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Arık, 2001 yılında engelli olarak dünyaya gelen oğlu Bilalcan'ı hayatta tutabilmek için mücadele ediyor.

Oğlunu bir an olsun gözünün önünden ayırmayan 4 çocuk annesi Arık, çalıştığı tarlaya 8 yıl boyunca sırtında getirip götürdüğü oğlunu, 7 yıl özel eğitim rehabilitasyon merkezine taşıdı.

El ve ayakları tutmayan, konuşamayan Bilalcan ile göz ve baş hareketleriyle anlaşan anne, yaptığı bütün işlerde oğlunu da yanında götürüyor ve onun bütün ihtiyaçlarını karşılıyor.

Anne Meltem Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun, doğum esnasında oksijensiz kaldığı için dünyaya engelli geldiğini, eşi Mustafa ile birlikte hayatlarını oğullarına göre şekillendirdiklerini anlattı.

Oğlunun sağlığına kavuşması için birçok hastaneye gittiklerini ancak sonuç alamadıklarını ifade eden Arık, "Bilalcan'ın eli ayağı tutmuyor, konuşamıyor, yemek yiyemiyor. Bazen yemek borusunda gıda kaldığında boğulma tehlikesi geçiriyor, çok korkuyoruz. Doktorlar hep bize 'en fazla 2 yıl yaşar' dediler ama onu daha uzun yaşatabilmek için gözüm gibi bakıyorum. Onu 17 yıldır bebek gibi mamayla besliyorum. Her an düşebilir korkusuyla gözümün önünden ayırmıyorum." diye konuştu.

- "Anne şefkati oğlumu 17 yaşına kadar getirdi"

Baba Mustafa Arık ise gelişim bozukluğu ve engeli olan oğlunun hayatta kalması için eşinin canla başla mücadele ettiğini söyledi.

Oğlunun özel rehabilitasyon merkezinde aldığı eğitimle bilgisayar ve telefon kullanmayı öğrendiğini, temel ihtiyaçlarını baş hareketleriyle gösterdiğini dile getiren Arık, "Annesinin bunda çok emeği oldu. Anne şefkati oğlumu 17 yaşına kadar getirdi." ifadelerini kullandı.

Bir parmağını hareket ettirerek bilgisayar kullanabilen Bilalcan, sosyal medyada geziniyor ve müzik dinliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olan Bilalcan, Erdoğan'ın katıldığı tüm etkinlikleri takip ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
bedensel engelli Bilalcan Manisa Salihli

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