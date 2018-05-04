EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan anne Leman Kanlıçay, bedensel engelli oğlunun eğitimi için gösterdiği fedakarlıkla takdir topluyor.
Doğumsal beyin felci nedeniyle yürüme engelli olan Alpaslan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Oğulcan Kanlıçay, engeline rağmen eğitimini aksatmıyor.
Düzenli okula giden ve derslerinde de başarı gösteren Oğulcan'ın arkasındaki en büyük güç ise annesi 62 yaşındaki Leman Kanlıçay.
Oğlunu, sıcak soğuk demeden, yorulmak nedir bilmeden her gün tekerlekli sandalyesi ile okula getiren anne Kanlıçay, tüm gün okulun bahçesinde bekledikten sonra oğlunu alarak evine dönüyor.
Anne Kanlıçay, bu fedakarlığı ile okul yönetimi, öğretmenler ve veliler tarafından örnek gösteriliyor.
- "Toplumdan uzak tutmadım"
Kanlıçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun doğum sırasında oksijensiz kaldığı için bedensel engelli olduğunu söyledi.
Oğlunu büyütürken toplumdan soyutlamak yerine sürekli oğlunu yaşamın içine katmaya çalıştığını anlatan anne Kanlıçay, "Ben Oğlulcan'ı asla toplumdan soyutlamak istemedim. Her zaman toplumda olsun istedim. İnsanların Oğulcan'ın bu halini benimsemesini istedim. O açıdan toplumdan uzak tutmadım." dedi.
Oğlunu 5 yıldır okula getirip götürdüğünü belirten Kanlıçay, şöyle devam etti:
"Beş yıldır oğlumu okula bıraktıktan sonra gün boyunca oğlumu okuldan çıkış saatine kadar bekledim. Oğlumun engelliler okuluna gitmesini istemişlerdi. Oraya da toplum içinde olsun diye götürmedim. Onun da faydalarını gördüm. Engelli okulunda beş çocukla ders yaparken burada daha çok çocukla bir arada oldu. Daha iyi bir eğitim aldı. Arkadaşları ile kaynaştı. Öğretmenleri çok iyi."
Kanlıçay, tek çocuklarının bütün ihtiyaçlarını emekli eşi ve kendisinin karşıladığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Her annenin yapması gereken şeyler aslında. Bir evlat için her şey yapılır. İnsan evladı için ölür. Onu yalnız bırakmak istemiyorum. Her an, her dakika takip ediyorum. Okulda Oğulcan'ı beklerken herkes iyi yaklaştı bana. Herkes sevdi. Öğretmenler, 'Siz de bizim gibi bir öğretmensiniz.' diyorlar."
Oğulcan Kanlıçay da annesinin kendisi için çok büyük bir fedakarlık yaptığına işaret ederek annesine teşekkür etti.
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