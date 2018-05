Oğlunu 5 yıldır okula getirip götürdüğünü belirten Kanlıçay, şöyle devam etti:

"Beş yıldır oğlumu okula bıraktıktan sonra gün boyunca oğlumu okuldan çıkış saatine kadar bekledim. Oğlumun engelliler okuluna gitmesini istemişlerdi. Oraya da toplum içinde olsun diye götürmedim. Onun da faydalarını gördüm. Engelli okulunda beş çocukla ders yaparken burada daha çok çocukla bir arada oldu. Daha iyi bir eğitim aldı. Arkadaşları ile kaynaştı. Öğretmenleri çok iyi."

Kanlıçay, tek çocuklarının bütün ihtiyaçlarını emekli eşi ve kendisinin karşıladığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Her annenin yapması gereken şeyler aslında. Bir evlat için her şey yapılır. İnsan evladı için ölür. Onu yalnız bırakmak istemiyorum. Her an, her dakika takip ediyorum. Okulda Oğulcan'ı beklerken herkes iyi yaklaştı bana. Herkes sevdi. Öğretmenler, 'Siz de bizim gibi bir öğretmensiniz.' diyorlar."

Oğulcan Kanlıçay da annesinin kendisi için çok büyük bir fedakarlık yaptığına işaret ederek annesine teşekkür etti.