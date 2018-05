EVLADA ADANAN ÖMÜRLER - Görme engelli evlatlarına ışık oldular

Öztürk, oğlunun bu sürede ve daha sonra göz ameliyatları olduğunu ifade ederek, "Ameliyatlardan sonra doktorlar Ahmet Emre'nin göremeyeceğini söyledi. Bu benim için çok büyük bir yıkımdı. Ondan sonra iyice Ahmet Emre'ye bağlandık. Doktorlar hiçbir zaman yaşayacak diye ümit vermedi. Bu benim için ikinci büyük yıkımdı. Çok şükür yaşıyor. O bizim her şeyimiz. Bugünlere gelmek çok zordu hala zorluklarımız var ama buna şükür." diye konuştu.

CEM ŞAN - Bursa'da yaşayan görme engelli Ahmet Emre Öztürk ve Mehmet Posunlu'nun karanlık dünyalarına sevgileriyle adeta ışık olan anneleri, çocuklarının hayata tutunmaları için her türlü zorluğun üstesinden geldi.

- "Bunlar iki kat melek bizim için"

Görme engelli olan Ahmet Emre'nin duymasında bir sorun olmamasına rağmen konuşamadığını da belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Doktorlar geç konuşacağını söyledi. Konuşmaya başlarsa bayağı mesafe atlayacağız. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Annelik çok zor. Hele engelli annesi olmak çok zor. İki kat sorumluluk gerektiriyor. Her şeyiyle ona bağlanıyorsunuz. Ahmet Emre ile Allah'ım bana dünyaları verdi. İnşallah en güzel günlerini de görürüm. Bütün anneler değerli, evlatlar çok çok değerli. Allah bize bir hediye verdi. Biz de o hediyenin kıymetini bildik. Anne babalar, çocuklarının Allah'tan gelen bir hediye olduğunu bilsinler. Her şeyi veren de alan da Allah. Çok şükür bugünlere kadar geldik. Rabb'imize her zaman dua ediyoruz. Yaradan bize bunu bağışladı. Ahmet Emre ailemiz için çok büyük bir servet. Anne babalar, evlatlarının kıymetini bilsinler. Ne olursa olsun evlat çok tatlı bir şey. Bunlar iki kat melek bizim için."

- "Ben Mehmet'i ödül olarak görüyorum"