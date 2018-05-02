EVLADA ADANAN ÖMÜRLER - Hayatını hasta çocuklarına vakfetti

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - İkinci çocuğu Fatih'i 14 yaşında kaybeden, aynı adı verdiği üçüncü çocuğuna da MPS Tip3 teşhisi konulan üç çocuk annesi Zöhre Nair, hayatını çocuklarına bakmaya adadı. Zöhre Nair, sağlıklı dünyaya gelen ilk oğlu 2 yaşına geldiğinde ikinci kez anne oldu. Fatih adını verdikleri ikinci çocuklarının 4-5 yaşlarında konuşma yetisini kaybetmesiyle bir sorun olduğunu fark eden Nair çifti, çocuklarının hastalığına çare bulmak için hastane hastane dolaştı. Kesin teşhis konulamasa da kas hastalığı olduğu tahmin edilen Fatih, uzun süre yatalak kaldığı hastalığı nedeniyle felç geçirmesinden 1 hafta sonra 14 yaşında hayatını kaybetti. Zöhre Nair, 19 yıl önce doğan üçüncü çocuğuna da kaybettiği oğlu Fatih'in adını verdi. Doğumdan sonra yapılan tahlillerinde bir sorun görülmezken, Fatih'te 4 yaşına geldiğinde ağabeyinin hastalığındaki belirtilerin aynıları görülmeye başladı. Tahliller ve izlenen belirtiler sonucunda Fatih'e, anne ve babasının taşıyıcı olduğu MPS Tip3 teşhisi konuldu. Zöhre Nair, yaklaşık 10 yıl ikinci oğlu Fatih'e, yaklaşık 15 yıldır da üçüncü oğlu Fatih'e kendini adayarak bakımlarını üstlendi.

Nair, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci oğlunun 4-5 yaşında konuşma yetisini kaybettiğini, bir süre sonra kekelemeye, yemeğini dökmeye ve altını ıslatmaya başladığını anlattı. Hastalığa kesin teşhis konulamadığını ancak bir tür kas hastalığı olduğunun söylendiğini dile getiren Nair, "İkinci oğlum Fatih yetilerinin çoğunu yitirdi ve yatalak kaldı. 14 yaşına kadar oğluma baktım, altını aldım, yemeğini verdim. Oğlum felç geçirdi ve 1 hafta sonra 14 yaşındayken vefat etti." dedi. İkinci çocuğunun ölümünden 2 yıl sonra doğan oğluna da Fatih adını verdiklerini belirten Nair, "Doğduktan sonra oğlumun tahlillerine bakıldı, normal dediler. 4-5 yaşlarındayken ağabeyinde görülen belirtilerin aynıları görülmeye başladı. Ben zaten şüpheleniyordum, hasta olduğunu tahmin ediyordum. Daha çocukluğunda ellerini açmıyordu. Fatih'in hastalığının teşhisi 15 yaşında konuldu. O zamana kadar araştırıldı. Fatih'in hastalığı MPS Tip3 ve tedavisi yok. Eşimle ben taşıyıcıyız. Bu nedenle çocuklarımızda da görülüyor." diye konuştu.