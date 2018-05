EVLADA ADANAN ÖMÜRLER- Kemancı anne, şarkıcı babanın downlu oğlu müzikle büyüyor

Öğrencilik döneminde çeşitli orkestralarda çalan Uğurlu, mezuniyetinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'na kemancı olarak girdi. 10 yıldır orkestrada çalan, aynı zamanda ders de veren Uğurlu, 2012'de şarkıcı Özgün Uğurlu ile evlendi. Özgün ve Nida Uğurlu çifti, 2014'te ise down sendromlu olarak dünyaya gelen Ediz'i kucaklarına aldı. Nida Uğurlu, oğlu Ediz'i müziğin içinde büyütüyor.

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - İlkokuldan itibaren keman eğitimi alan ve mezuniyetinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nda çalmaya başlayan 34 yaşındaki Nida Uğurlu, down sendromlu olarak dünyaya gelen oğlu Ediz'i de müzikle büyütüyor.

"Ediz, 2014'te down sendromlu bir çocuk olarak dünyaya geldi. Biz bilmiyorduk. Doğduktan sonra öğrendik. İlk dönemde şok yaşadım ama sonrasında durumu algılayıp, kabullenip, araştırdıktan sonra aslında korkulacak bir şey olmadığını gördüm. 'Down sendromlu çocuğum olur mu?' endişesi taşıyan insanlar oluyordur ama öyle bir şey değil. Ben öyle bir şey olmadığını anladım. Ediz'in down sendromlu olmayan bir çocuktan hiçbir farkı yok bizim için. Sadece 'Acaba eğitimine yetebiliyor muyum? Onun için doğru şeyleri yapıyor muyum?' gibi endişeler taşıyoruz."

Ediz'in babaannesi Ayfer Uğurlu ile dedesi Bülent Uğurlu'nun, çocuklarının bakımında kendilerine çok destek verdiğini dile getiren Uğurlu, "Ediz'in doğumundan itibaren her türlü desteği onlardan aldık. Ediz down sendromlu olduğu için yapılması gereken ekstra şeyler oluyor, derslerimiz, tekrarlarımız gibi. Bunları bir bakıcıyla yapmak mümkün olamazdı. Benim yetişemediğim zamanlarda Ediz'in babaannesi ve dedesi derslerine götürüyor." diye konuştu.