EVLADA ADANAN ÖMÜRLER - Ömrünü zihinsel engelli çocuklarına adadı

ONUR ORHAN - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde 16 ve 14 yaşındaki zihinsel engelli ve epilepsi hastası iki çocuğuna gözü gibi bakan anne Sevim Çukur, fedakarlığıyla herkese örnek oluyor. Söğütlü ilçesine bağlı Acılık Mahallesi'nde yaşayan ve 15 yaşındayken trafik kazasında annesini kaybeden 39 yaşındaki Sevim Çukur, hayatını zihinsel engelli ve epilepsi hastası çocukları Duygu ve Beytullah'a adadı. Evlatlarının durumuna üzülse de engelli çocuklarını bağrına basan anne Çukur, eşi ve akrabalarının da desteğiyle çocuklarının tüm ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Nöbet krizi geçiren evlatlarına ömrünü adayan ve Söğütlü Belediyesi'nce geçen yıl "Yılın Annesi" ödülüne layık görülen fedakar anne, çocukları büyümesine rağmen onlara hala bebek gibi bakıyor. - "Evlat hiçbir şeye benzemiyor" Fedakarlığıyla çevresindekilere de örnek olan Sevim Çukur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zihinsel engelli ve epilepsi hastası olarak dünyaya gelen ve zaman zaman nöbet geçiren çocukları için hem nöbet ilacı hem de sakinleştirici kullandığını söyledi.

Sabah saat 06.30-07.00 gibi kalkarak koşturmaya başladığını anlatan Çukur, "Günümüz onlarla oynayarak geçiyor. Dedesi, Beytullah'ı arabayla gezdiriyor, Duygu genellikle bizimle evde. Müziği çok seviyorlar. Kendime ait bir günüm yok, günümüz hep çocuklarla geçiyor." diye konuştu. Çukur, Beytullah'ın evdeki eşyaları kırdığını, zaman zaman da kendisine vurduğunu söyledi. Çocuklarının özel eğitim aldığını dile getiren Çukur, "Duygu, el kasları hiç olmadığı için pek bir şey yapamıyor ama Beytullah'la bazı şeyleri aşıyoruz. Haftada 2 saat ders görüyorlar. '5 gün getir.' diyorlar ama bu sefer de öğretmenleri, 'Buraya geleceksin.' diyorlar. İkisine gitme gibi bir şansım yok. Bu yüzden de götüremiyorum." ifadelerini kullandı. Komşularının kendisine çok iyi davrandığını belirten Çukur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hepsi el atmaya çalışırlar. O yüzden sokağa çıkınca, 'Niye benim çocuğum böyle de onlarınki böyle.' diye bir düşüncem hiçbir zaman olmadı, olmaz da. Rabbim beni öyle sevmiş, öyle vermiş. Onları çok seviyorum. Evlat hiçbir şeye benzemiyor. Nöbet geçirdikleri zaman sanki içim parçalanıyor. Gözlerinin içine bakıyorsun, elinden hiçbir şey gelmiyor. O çok zor bir şey. Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın. Evlat sınavı çok zor. Ne anaya ne babaya benziyor, evladın yerini hiçbir şey tutamıyor."