EVLADA ADANAN ÖMÜRLER - Sözünü tutmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor

Her anını çocuğuyla geçiren ve onunla yakından ilgilenen Serdar, geri kalan zamanlarında merdiven temizliği yaparak yaşadıkları evin kirasını vermek ve geçimini sağlamak için çalışıyor.

Fırsat buldukça köyde yaşayan eşi Aydın Serdar ve aile büyüklerinin yanına giderek onlara yardımcı olmayı da ihmal etmeyen Sündüz Serdar, "Kendimi ona adadım" dediği oğlu için verdiği mücadeleyle herkese örnek oluyor.

- "Ozan için her şeye katlanmaya söz verdik"

Anne Serdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğuyla her zaman yakından ilgilendiğini ve tedavisini hiçbir zaman yarıda bırakmadığını söyledi.

Doktorların, "Ozan'ın toplum içerisine ve ortamlara sokun, çocuğunuz arkasında durun." şeklinde tavsiyelerde bulunduğunu hatırlatan Serdar, "Eşimle birlikte Ozan için her şeye katlanmaya söz verdik. Ozan için elimden geleni yapıyorum." diye konuştu.

Serdar, oğlunun mutluluğu ve gelişimi için eşiyle birlikte ortak karar alıp kiraya çıktığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Kilimli'ye geleli 7 yıl oldu, kiraya gelmemin sebebi Ozan'dır çünkü ona köyde hiçbir ilgi, eğitim yoktu. Buraya geldim geleli Allah'a şükürler olsun, Ozan'ın yapamadığı şeyleri yaptığını gördüm. Ozan yalnız değil, her zaman benimle. 'Ozan'a her an havale gelebilir.' diye bir sıkıntım var. Ozan için uğraşıyorum. Bana, 'Neden kirada oturuyorsun?' diyorlar. Ben Ozan için kendimi adadım. 'Ne olursa olsun yapacağım ve ben çocuğumu topluma kazandıracağım.' diye kendime söz verdim. Allah'a şükür, Ozan benim yüzümü hiçbir zaman kara çıkarmadı. 'Ben yapamam, giremem.' demedi, topluma karıştı."