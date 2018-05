EVLADA ADANAN ÖMÜRLER - Üç yıldır engelli kızına hem annelik hem babalık yapıyor

Eşinin hayatını kaybetmesiyle kızına hem annelik hem babalık yapmaya çalıştığını belirten Buğday, "Eşimin mezarını ziyaret edebilmek ve kızımı daha iyi bir ortamda yaşaması için Kırklareli'ne taşındık." dedi.

İstanbul'da özel eğitimler alan kızının şu an çok iyi seviyelerde olduğunu vurgulayan Buğday, şöyle devam etti:

"Ceyda ile yatıyor, Ceyda ile kalkıyorum. Yaşamak için tek sebebim Ceyda. Her şeyimiz beraber. Banyosu, yemeği, okulu her şeyi beraber yapıyoruz. 'Tek böbreğin olmuş olsa, onun için verir misin?' deseler seve seve veririm. Akan kanımın son damlasına kadar yavrum için uğraşıyorum. Eşim vefat ettiğinde 'asla yaşayamam' diyordum. 'Yapamayacağım' dedim, Rabb'im yavrum için gücünü kuvvetini verdi.

Hem anne hem baba olmak çok zor bir şey. Gece uyurken öksürüğünü duymayayım, nefesini hissetmeyeyim içim kötü oluyor. Sürekli tedirgin yaşıyorum. O mutlu olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. Bir yeri ağrısa benim bütün kanım çekiliyor. Ceyda yaşam sebebim, her şeyim, canım kanım. Onsuz bir bardak su bile içmek istemiyorum. Her akşam Rabb'ime dua ediyorum, vereceğimiz canımız olduğu zaman ikimizi babamızın yanına alsın. Rabb'im inşallah öyle nasip eder."