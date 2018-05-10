EVLADA ADANAN ÖMÜRLER - Üç yıldır engelli kızına hem annelik hem babalık yapıyor

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan, 3 yıl önce eşinin vefat etmesi üzerine memleketi Kırklareli'ne dönen Nuray Buğday, down sendromlu kızına hem annelik hem de babalık yapıyor.
Nuray Buğday, 30 yıl önce hayatını birleştirdiği Mümin Buğday ile önce Ceyhun adında bir erkek, ardından da bir kız çocuğu sahibi oldu. Buğday çifti, 3 yaşında geldiğinde Ceyda'nın down sendromlu olduğunu öğrendi.
Eşini 2015'te beyin kanaması sonucu kaybeden Nuray Buğday, oğlunun İstanbul dışında çalışması nedeniyle eşinin de mezarının bulunduğu Kırklareli'ne taşındı.
Buğday, hayatın zorluklarına kızıyla göğüs geriyor, ona hem annelik hem de babalık yapıyor.
- "Ceyda benim yaşam sebebim"
Anne Buğday, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı Ceyda'nın yaşam sebebi olduğunu söyledi.
Kızının şu anda 22 yaşında olduğunu belirten Buğday, "22 yıldır hayatın zorlukları karşısında mücadele ediyoruz. Yaşamak için tek sebebim Ceyda. Rabb'ime her zaman dua ediyorum. Ne ben onsuz yapabilirim, ne de o bensiz yapabilir." diye konuştu.
Eşinin hayatını kaybetmesiyle kızına hem annelik hem babalık yapmaya çalıştığını belirten Buğday, "Eşimin mezarını ziyaret edebilmek ve kızımı daha iyi bir ortamda yaşaması için Kırklareli'ne taşındık." dedi.
İstanbul'da özel eğitimler alan kızının şu an çok iyi seviyelerde olduğunu vurgulayan Buğday, şöyle devam etti:
"Ceyda ile yatıyor, Ceyda ile kalkıyorum. Yaşamak için tek sebebim Ceyda. Her şeyimiz beraber. Banyosu, yemeği, okulu her şeyi beraber yapıyoruz. 'Tek böbreğin olmuş olsa, onun için verir misin?' deseler seve seve veririm. Akan kanımın son damlasına kadar yavrum için uğraşıyorum. Eşim vefat ettiğinde 'asla yaşayamam' diyordum. 'Yapamayacağım' dedim, Rabb'im yavrum için gücünü kuvvetini verdi.
Hem anne hem baba olmak çok zor bir şey. Gece uyurken öksürüğünü duymayayım, nefesini hissetmeyeyim içim kötü oluyor. Sürekli tedirgin yaşıyorum. O mutlu olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. Bir yeri ağrısa benim bütün kanım çekiliyor. Ceyda yaşam sebebim, her şeyim, canım kanım. Onsuz bir bardak su bile içmek istemiyorum. Her akşam Rabb'ime dua ediyorum, vereceğimiz canımız olduğu zaman ikimizi babamızın yanına alsın. Rabb'im inşallah öyle nasip eder."
- "En büyük hayalim kızımı gelinlikle görmek"
Buğday, her anne gibi kızını gelinlikler içerisinde görmeyi hayal ettiğini ancak bu hayalinin gerçekleşemeyeceğini çok iyi bildiğini ifade etti.
"Kızımı canımdan çok seviyorum." diyen Anne Buğday, "Her çocukta olduğu gibi Ceyda'nın da duyguları var. Bir düğün olduğunda gelinliği gördüğünde o da istiyor. Bir düğüne gittiğimizde 'İnşallah ben de gelin olurum' diyor. Soruyor bana, 'Ben ne zaman evleneceğim' diye. Ne diyebilirim? O öyle deyince ben de gerçekleşemeyeceğini bildiğim halde hayallere dalıyorum." ifadelerini kullandı.
Down sendromlu Ceyda Buğday da tüm zorluklarına rağmen hayata umutla baktıklarını belirtti.
Annesinin elini bir an olsun bırakmadığını aktaran Ceyda, "Annemi çok seviyorum. En büyük hayalim şarkıcı Murat Boz ile sahnede düet yapmak. Ayrıca ünlü olmak istiyorum. Bir melek olsam, uçsam gitsem ne güzel olur." ifadelerini kullandı.
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