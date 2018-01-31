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Evleneceği kadını bulmak için caddelere ilan yapıştırıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 10:31 | Son Güncelleme

Elazığ’da yaşayan 60 yaşındaki memur emeklisi Savaş Savun, 2 yıldır cadde ve sokaklardaki duvarlara ilan yapıştırarak hayalindeki aşkını arıyor.

İzmir'de 40 yıl yaşadıktan sonra memleketi Elazığ'a yerleşen emekli Savaş Savun, evlenmek için ilanla duyuru yaptı. Savun, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ilanlar yapıştırarak, yalnızlıktan bıktığı için ciddi bir kadın ile tanışmak istediğini söyledi. Hiç kimsesi olmadığı için Elazığ'da bir otelde yaşayan Savun, 2 yıl önce boşandığını ve bitirdiği evliliğinde hiç mutlu olmadığını anlattı.

'MUTLAKA EVLENECEĞİM'

Yüreğinde çok fazla sevgi olduğunu ve bunu paylaşacak bir kadın aradığını kaydeden Savun, mutlaka evlenmek istediğini ve bu yoldan dönmeyeceğini belirterek, "Yalnızlıktan bıktım. Sevgiyi bulmak istiyorum. Eşimle gezmek, birlikte kitap okumak ve tatile gitmek istiyorum. Bunları cok özledim. Yapmış olduğum evlilikten hiç mutlu olamadım. Çünkü karşıdaki insanda sevgi olmayınca mutlu olamıyorsun. Dünyada en önemli şey bence sevgidir. Sevgi olmayınca mutlulukta olmaz. Bunun için bu yola baş koydum. Mutlaka evleneceğim" dedi.

Böyle evlilik teklifi görülmedi

'ŞU ANA KADAR İLANLARIMA GERİ DÖNÜŞ OLMADI'

Yaklaşık 2 yıldır, cadde ve sokaklara ilan yapıştırarak evleneceği kadını aradığını kaydeden Savun, şöyle konuştu:

"Eşimden ayrıldıktan sonra 2 yıldır evleneceğim kadını arıyorum. İlk evliliğimden çocuğum olmadı. Hiç kimsem yok. Otelde kalıyorum. Yalnız olduğum için otelde kalmak benim için daha cazip oluyor. İlanlarımı söküyorlar. Ama bende onlar söktükçe asıyorum. Şu ana kadar ilanlarıma geri dönüş olmadı. Umutluyum ve bekliyorum. Ömrüm oldukça sevgiyi arayacağım. Gerekirse Türkiye'yi gezeceğim. Pes etmeyeceğim." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ilan Elazığ Savaş Savun

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Adam resmen tokatcılara davet cikarmış... fazla surmez yakinda tokatlanirsin amca
Otur oturduğun yerde moruk, yaş 60 olmuş daha Halen evlilik’ten bahsediyor. İnsan yaşlandıkça sapıtır derler ya, buda onlardan olsa gerek. Evlensen dahi alet havalanmadımı ne yapsan.? Tarla su ister biliyorsun, su vermedinmi o tarla kurur.
@kevin66 kocaeli gebze YAS 82 Kopege tecavuz Haberleri okuakilli OL
kolayı var 5 dairem 200 dönüm arazim 2 otomobilim var diye altına not al. bırak hayatının aşkını ahiretinin bile aşkını bulamazsan gel tüüü de tükür yüzüme :)
arkadaş ve tanıdıklarını lkoy devreye
Sen bu yaşa kadar bulamadığın sevgiyi bundan sonra yollarda, parklarda zor bulursun. Biri sana öyle bir sevgi! verir ki lanet okuyacak vakit bulamazsın.
gençliğinde gezmişsin tozmuşsun ne fındıklar kırmışsın şimdi giderin olmayınca tırış tırış kadın arıyorsun hayat böyle işte gençliğin değerini biliceksin aşkı sevgiyi arayacaksın bulduğunda değer bilip ona sıkı sıkı sarılacaksınki bu yaşa geldiğinde başını yaslayacağın seni seven bir eş bir omuz olsun
aman bu adami nerden bulursaniz bulun hemen everin dedenin kopekle hikayesine donmesin garibim
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