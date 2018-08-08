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Evlenmek için "08.08.2018"i seçtiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 11:58 | Son Güncelleme

Çankırı'da evlenmek isteyen çiftler, özel olduğunu düşündükleri 08.08.2018 tarihinde dünyaevine girdi - Belediye evlendirme memuru İsmail Çürük: -"Bugün diğer günlere göre yaklaşık 3 katı nikahımız var, çiftlerimiz bugün için nisan ayından beri müracaat ediyorlar"

Evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler, Çankırı'da nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, nikah salonunda sıraya girdi. Çiftler evlenmek için 08.08.2018 tarihinde mutluluğa "Evet" dedi.

Çankırı Belediyesi evlendirme memuru İsmail Çürük, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun bir gün yaşadıklarını söyledi.

Özel bir tarih olması nedeniyle çiftlerin bugün nikah kıydırmak istediklerini belirten Çürük, şunları söyledi:

"Bugün diğer günlere göre yaklaşık 3 katı nikahımız var, çiftlerimiz bugün için nisan ayından beri müracaat ediyorlar. Normal günlere göre bugün daha çok yoğunluk yaşanıyor. Akşama kadar sayı daha da artacak."

Nikahları için bugünü seçen Oğuz ve Ezgi çifti de özel tarihte evlendi. Damat Oğuz Gökmen mutlu bir gün yaşadığını dile getirdi.

Evlenmek için bugünü özellikle seçtiklerini belirten Gökmen, ömürleri boyunca unutulmayacak bir tarihte dünyaevine girdiklerini ifade etti.

Gelin Ezgi Çelik de özel bir tarih olduğu için nikah günü tercihinde bulunduklarını kaydetti.

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