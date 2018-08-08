Kırklareli Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü Nikah Salonu'na gelen 4 çift de evlenmek için gün, ay ve yılı 8 rakamından oluşan 08.08.2018 tarihini seçerek, ömür boyu mutluluk için "evet" dedi.

Nikah tarihi için özel bir gün seçtiklerini belirten Melek Kılıç, "08.08.2018 tarihi bize çok uyumlu geldi. İleride çocuklarımıza anlatmak ve hatıra olması için bugünü seçtik. Çok mutlu ve heyecanlıyım." dedi.

Düzenlenen törende ilk Fikri ve Nezahat Dengiz çiftinin nikahları kıyıldı.

Fikri Dengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünün özel bir gün olduğunu belirterek, nikahlarını kıydırdıklarını söyledi.

Yaklaşık 5 ay öncesinde gün ayırttıklarını dile getiren Dengiz, evlilik yıl dönümlerinin unutulmaz olduğunu kaydetti.

- Tekirdağ

Süleymanpaşa Belediyesi nikah salonunda 20 çiftin nikahı kıyıldı.

Nikahları kıyılan Şule Nur Erol ve Bülent Karagün çifti de bugünün uğuruna inanan ve hayatını bugün birleştiren çiftlerden oldu.

Şule Nur Erol, nikah için bu tarihi özellikle seçtiklerini söyledi.

Erol, güzel bir başlangıca güzel bir tarihte imza atacaklarını ifade ederek, "Özellikle bu tarihi seçtik. Zaten bu tarihte olmasını istiyorduk sürekli. Nikah gününü 1 ay önceden aldık. Çok heyecanlıyım. İnşallah güzel bir mutluluğa ilk adımı atacağız." diye konuştu.

Damat Bülent Karagün de bugünün kendileri için çok anlamlı olduğunu dile getirerek, "Bugün olması bizim için çok anlamlı. Özellikle 08.08.2018'i seçtik. İnşallah herkes gibi bize de hayırlı olur. Tarihin uyumu gibi bizde uyumlu bir çift olarak hayatımızı sürdürürüz." ifadelerini kullandı.

Süleymanpaşa Belediyesi Evlendirme Memuru Mustafa Sezen ise normal günlere göre bugün iki kat fazla nikah kıydıklarını ifade etti.

