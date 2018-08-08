Bolu'da evlenmek için "08.08.2018" tarihini tercih eden 60 çift, hayatlarını birleştirdi.

Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan evlendirme birimine, nikah tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 60 çift başvurdu.

Evlilik başvurusu değerlendirilen çiftlerin nikahları, Karaçayır Mahallesi'ndeki Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyılıyor.

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde Mine Oruç ile Sinan Özmen evlenmek için "08.08.2018" tarihini seçti.

Çiftin nikahını, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu kıydı.

- "Bugün 15 dakikada bir nikah kıyıyoruz"

Çifte mutluluk dileyen Davarcıoğlu, evlilik cüzdanını gelin ve damada verdi.

Davarcıoğlu, 08.08.2018 tarihinin önemli ve özel olduğunu ifade ederek, "Gençlerimiz özel günlere meraklılar. Bu tarihin hatırlanması da kolay. Dolayısıyla bunu değerlendirmek isteyen gençlerimiz nikah salonumuza müracaat etmişler ve bugünün tarihini almışlar." dedi.

Nikah dairesinde bugün yoğunluk yaşandığını aktaran Davarcıoğlu, "Hemen hemen 15 dakikada bir nikah kıyıyoruz. Sanırım akşam 23.00'a kadar nikah işlemleri devam edecek. 60 çift bugün nikahlanmak için müracaat etmiş. Hepsine mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mine Oruç ise özel bir günde dünyaevine girmenin çok güzel olduğunu söyleyerek, "İnşallah bir ömür boyu mutlu oluruz. Bugünü özellikle seçtik. Nikahımızın bugün kıyılmasına ortak karar verdik." diye konuştu.

