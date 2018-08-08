HABER

Evlenmek için "08.08.2018"i seçtiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 15:49 | Son Güncelleme

Bolu'da sembolik bir tarihte evlenmek isteyen 60 çift, 8 Ağustos 2018'de dünyaevine girdi

Bolu'da evlenmek için "08.08.2018" tarihini tercih eden 60 çift, hayatlarını birleştirdi.

Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan evlendirme birimine, nikah tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 60 çift başvurdu.

Evlilik başvurusu değerlendirilen çiftlerin nikahları, Karaçayır Mahallesi'ndeki Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyılıyor.

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde Mine Oruç ile Sinan Özmen evlenmek için "08.08.2018" tarihini seçti.

Çiftin nikahını, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu kıydı.

- "Bugün 15 dakikada bir nikah kıyıyoruz"

Çifte mutluluk dileyen Davarcıoğlu, evlilik cüzdanını gelin ve damada verdi.

Davarcıoğlu, 08.08.2018 tarihinin önemli ve özel olduğunu ifade ederek, "Gençlerimiz özel günlere meraklılar. Bu tarihin hatırlanması da kolay. Dolayısıyla bunu değerlendirmek isteyen gençlerimiz nikah salonumuza müracaat etmişler ve bugünün tarihini almışlar." dedi.

Nikah dairesinde bugün yoğunluk yaşandığını aktaran Davarcıoğlu, "Hemen hemen 15 dakikada bir nikah kıyıyoruz. Sanırım akşam 23.00'a kadar nikah işlemleri devam edecek. 60 çift bugün nikahlanmak için müracaat etmiş. Hepsine mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mine Oruç ise özel bir günde dünyaevine girmenin çok güzel olduğunu söyleyerek, "İnşallah bir ömür boyu mutlu oluruz. Bugünü özellikle seçtik. Nikahımızın bugün kıyılmasına ortak karar verdik." diye konuştu.

PARTNERBir zamanlar bu modaydı!Bir zamanlar bu modaydı!
Bankadan çektiği 100 bin lirayı, otomobilin camını kırıp çaldılarBankadan çektiği 100 bin lirayı, otomobilin camını kırıp çaldılar
08.08.2018 tarihi nikah sayısını 5 katına çıkardı08.08.2018 tarihi nikah sayısını 5 katına çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
08.08.2018 Bolu nikah

En Çok Okunan Haberler

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ordu'da tünelde zincirleme kaza! Araçlar alev alev yanıyor!

Ordu'da tünelde zincirleme kaza! Araçlar alev alev yanıyor!

Şırnak Vali Yardımcısı açığa alındı!

Şırnak Vali Yardımcısı açığa alındı!

Yağışın vurduğu Ordu'da köprü çöktü!

Yağışın vurduğu Ordu'da köprü çöktü!

Tatil cennetinde bu halde buldular

Tatil cennetinde bu halde buldular

Çiğköfteyi beğenmeyince iş yeri sahibine saldırdı

Çiğköfteyi beğenmeyince iş yeri sahibine saldırdı

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.