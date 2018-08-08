Evlenmek için 08.08.2018'i seçtiler

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin merkez ilçeleri Pamukkale ve Merkezefendi'de 8 Ağustos 2018 tarihinde evlenmek için toplam 86 çift nikah masasına oturdu. Nikah salonlarında yoğunluk yaşanırken neredeyse 10 dakikada bir nikah kıyıldı.

Denizli'nin Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde, 08.08.2018 tarihinde evlenmek isteyenler hikah salonlarında yoğunluğa neden oldu. Evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, 06.06.2016 ve 07.07.2017'de olduğu gibi bu yıl da 08.08.2018 tarihinde nikah masasına oturdu. İki belediyenin nikah salonlarında gün boyunca 86 çiftin nikahları peş peşe kıyıldı.

Bugün evlenen çiftlerden Yunus Çakır, eşine de nikah sonrası sürpriz doğum günü hazırladı. Eşi Hatice Çakır'ın doğum günü olan 08.08.2018 tarihini aynı zamanda nikah tarihi olarak da seçen Yunus Çakır, "Eşimin doğum günü olan 8 Ağustos. Bugünün daha da özel olması için nikah tarihimizi de bugüne denk getirdik" dedi.

Öznur-Kenan Günyılmaz çifti ise, nikahları için unutulmayacak özel bir gün olması nedeniyle 08.08.2018 tarihini tercih ettiklerini söyledi.

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