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Evlenmek için seçtiği özel günde babasını toprağa verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 18:55 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, demir çelik işçisi Ali Ünal, nişanlısı Büşra Yılmaz ile unutulmayacak bir günde evlenmek için 6 ay öncesinden 08.08.2018 tarihine gün aldı.

Evlenmek için seçtiği özel günde babasını toprağa verdi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, demir çelik işçisi Ali Ünal, nişanlısı Büşra Yılmaz ile unutulmayacak bir günde evlenmek için 6 ay öncesinden 08.08.2018 tarihine gün aldı. Ünal, dün iş kazasında hayatını kaybeden babası Mustafa Ünal'ı (50), bugün gözyaşları arasında toprağa verirken, nikah yapılamadı.
Kardemir'de demir çelik işçisi olarak çalışan Ali Ünal, nişanlısı Büşra Yılmaz ile unutulmayacak bir günde evlenmek için 6 ay öncesinden 08.08.2018 tarihine gün aldı. Bugün yapılacak nikah için hazırlıklar yapılırken Ali Ünal'ın babası Mustafa Ünal, dün akşam saatlerinde çalıştığı haddehanede iş kazası geçirdi. İddiaya göre, düzensiz bir şekilde istiflenen hurda metaller aşağı doğru kaydı. Metaller ile duvar arasında sıkışan Mustafa Ünal ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri Ünal'ı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Mustafa Ünal kurtarılamadı.
NİKAH TÖRENİ ERTELENDİ, BABASINI GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERDİ
Ali Ünal, bugün saat 10.00'da Karabük Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyılacak olan nikah törenini erteledi. Nikah Salonu girişindeki panoya asılı bulunan nikah listesinde 3'üncü sırada yer alan Ali Ünal ve Büşra Yılmaz'ın isimleri kalemle çizildi. Ali Ünal'ın çocukluk arkadaşı Musa Keskin salona gelerek nişanlısı Gizem Karakaya ile saat 11.30'da hayatını birleştirdi. Musa Keskin, çocukluk arkadaşım dediği Ali Ünal ile birlikte nikah tarihini 6 ay öncesinden özel bir gün diye bugünü seçtiklerini belirterek, "Çocukluk arkadaşım Ali Ünal ile birlikte ayarladık. Saat 10.00 onun sırasıydı, 11.30 da benimdi. Arkadaşımın babası dün iş kazası sonrası yaşamını yitirdi. Bizim de mutluluğumuz yarım kaldı. İçimiz buruk. Arkadaşımın da nikahı ertelendi. Mutluluğumuzu yaşayamadık" dedi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Mustafa Ünal'ın cenazesi Karabük Mahallesi'ndeki Horasanlı Camii'ne getirildi. Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen Ali Ünal, babasının tabutu başında taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazı ardından Ali Ünal, babasının tabutuna omuz verdi. Mustafa Ünal'ın cenazesi mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Evlenmek için seçtiği özel günde babasını toprağa verdiEvlenmek için seçtiği özel günde babasını toprağa verdiEvlenmek için seçtiği özel günde babasını toprağa verdi

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