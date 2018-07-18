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Evler ve otellere yaklaşan yangın mahalleliyi korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 19:36 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yerleri ile bazı otellerin bulunduğu bölgeye yaklaşan makilik ve ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin yanı sıra mahallelinin kovalar ve bahçe hortumlarıyla verdiği destekle söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın mahalle sakinlerinin de desteğiyle güçlükle söndürüldü.

Bitez Mahallesi Kavaklı Sarnıç Caddesi'ndeki makilik ve otluk alandan duman yükseldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan alevlere, itfaiyenin yanı sıra mahalleli de bahçe hortumları ve su dolu kovalarla müdahale etti. Bölgedeki evleri ve bazı otelleri de tehdit eden alevler, mahalleliye bir süre panik yaşattı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi. Bölgede bu yıl birden fazla yangın meydana geldiğini ve bu yangınların kasıtlı olarak çıkarıldığını öne süren bazı vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

İtfaiye ve polis ekipleri, yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.

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