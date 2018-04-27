Evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, pencereden iki eve girerek 4 bin lira para ile 2 cep telefonu çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Gürpınar Mahallesi'nde Hüseyin Çelik (51) ile Dumlupınar Mahallesi'nde Derviş Yayla'ya (45) ait evlere gece pencereden hırsız girdi.
Çelik'e ait evden 4 bin lira para ile cep telefonu, Yayla'ya ait evden de cep telefonu çalındı.
Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.
Ekip, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen ve benzer suçlardan emniyette çok sayıda kaydı bulunan Murat K'yi (34) gözaltına aldı.
Zanlının, emniyetteki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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