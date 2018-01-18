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Evlerinin yandığını gören çift kalp krizi geçirdi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 21:35 | Son Güncelleme 6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde evlerinin yandığını gören çift, kalp krizi geçirdi. Koca hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Evlerinin yandığını gören çift kalp krizi geçirdi: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Aydıncık köyünde yaşayan İbrahim (55) ve Esma Dombaycı (51) çiftinin tek katlı evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların yangın sırasında evde bulunmayan Dombaycı çiftine olayı haber vermesi üzerine, evlerine gelen karı koca yangını görünce fenalaştı. Kalp krizi geçirdikleri belirlenen çifte 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Müdahalenin ardından İbrahim Dombaycı, Çavdarhisar Devlet Hastanesi'ne, eşi Esma Dombaycı da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İbrahim Dombaycı'nın yaşamını yitirdiği, eşinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Emet ve Çavdarhisar belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
yangın kalp krizi Kütahya

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allah rahmet eylesin. Allahım kimseyi evsiz barksız bırakmasın. Herkese ailesiyle evinde sağlıklı mutlu huzurlu yaşamasını nasip etsin.
Allah kimsenin basına vermesin çok zor durum bir anda bürün herseyiniz yanıp kül oluyor Benimde basıma geldi soalsunlar Devletten bir kurus yardım görmedik dünyamız karardı Artı Topraklar bile seni kabul etmez Aydın Dogan Evimde Dsmart çihazım vardı interneti çocuklar için tabi ev ile birlikte hersey kül oldu ben derdimden kendimi unuttum Dsmart denen haramzadeler Adamların yanan cihazları için benden 350 tl artı ev yanmıs unutmusum 260 tl fatura borcu bide saolsunlar içraya vermisler avukat parası istiyorlar Mynet yayınla bunu bilsinler Yasal halk dolandırıcılarını millet
@asikann01 Like attım mesajına,belki yangından dolayı o kullanamadığın hizmet için ödediğin parayı geri alırsın..:)
:(((
Allah rahmet eylesin,aslında yaşları tekrar başlamak için çok geç değilmiş ama demek ki belli bir yaştan sonra kalbine hakim olamıyor insan...
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