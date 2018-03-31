Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Serik’e bağlı Kadriye Mahallesi’nde esnaflık yapan Etem Öztürk, Aralık 2016’da iddiaya göre o tarihte 14 yaşında olan S.Ö’yü babasının evinden kaçırarak kendi evinde cinsel istismarda bulundu. Kendisiyle evlenmek istediğini söyleyen Öztürk’ün evli olduğu ortaya çıktı. Kızın ailesi S.Ö.’den şikayetçi oldu. Geçen yıl ocak ayında ’çocuğa nitelikli cinsel istismar’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamalarıyla tutuklanan Etem Öztürk, mayıs ayında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Dava sürerken eşinden boşanan Etem Öztürk, S.Ö. ile nişanlandı. ’DEVLETİN ŞEFKATLİ YÜZÜNÜ GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUM’ Manavgat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına S.Ö., annesi K.Ö. ile babası Y.Ö., tutuksuz sanık Etem Öztürk ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada ifade veren sanık Etem Öztürk, mağduru evlenmek amacıyla kaçırdığını savunarak, "S.Ö. bana 19 yaşında olduğunu söyledi. Yaşının küçük olduğunu bilmiyordum. Nişanlandık. Devletin şefkatli yüzünü göstermesini bekliyorum" dedi.

S.Ö. ise "Ben onu çok sevdim. Beni kaçırmasını söyledim. Yaşımın 19 olduğunu söyledim. Benim rızamla oldu" diye ifade verdi. ANNE SORULARA GEÇ YANIT VERDİ Duruşmada S.Ö.’nün annesi K.Ö. mahkeme başkanının "Sanık evinize kaç kere geldi?" sorusuna şaşırarak ve bir süre düşünerek, "4-5 defa geldi" diye cevap verdi. Mahkeme başkanı "Hiç S.Ö. hakkında konuştunuz mu, okulunu sordu mu?" sorusuna ise anne K.Ö., uzun süren sessizliğin ve başkanın uyarısının ardından "Hiç konuşmadık. Şikayetçi değilim" dedi. Mahkeme başkanı, anne K.Ö.’nün sorulan sorulara uzun süre bekleyerek ve uyarı üzerine cevap verdiğini tutanağa geçirtti. Baba Y.Ö. de sanıktan şikayetçi olmadıklarını söyledi. Sanık avukatı ise müvekkilinin S.Ö.’nün 14 yaşında olduğunu bilmediğini, herhangi bir kastının olmadığını ve beraatını talep ettiğini belirtti. Son sözü sorulan sanık Etem Öztürk, "S.Ö. okula gitmiyordu, çilek bahçesinde çalışıyordu. Dışarıda makyaj yapıyordu. Bir hataya düştüm. Mağdurun yaşını ailesi bana söyleyince öğrendim. Kendisiyle nişanlandık, yaşı dolunca evleneceğiz" dedi.