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Evli adamla birlikte olup karısına fotoğraf gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 11:28 | Son Güncelleme

İşletmeci Gökçen Paprika’nın iddiasına göre; D. adlı kadın, birlikte olduğu evli iş adamının fotoğraflarını eşine gönderdi. İhanete uğrayan kadın, D.’yi mahkemeye verdi. İki yıl hapis cezası alan D. ise Phuket’e firar etti.

Evli adamla birlikte olup karısına fotoğraf gönderdi

Herkes ünlü iş adamının akılalmaz ihanetini konuşuyor. Filmleri aratmayan iddia ise işletmeci Gökçen Paprika'dan geldi.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Paprika, instagram'ın hikaye bölümünde "Her gün bir yeni bilgi! Köşemde bugün" başlığıyla bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafın üzerinde bir kadının instagram adresi vardı. Paprika, bu adres sayfasının üzerine "Bu şahıs hafta içi mahkemede iki sene hapis almış. Sebebi de otelde yattığı adamın uyurken çıplak fotoğraflarını eşine atması. Olaya bak" notunu yazdı.

Gökçen Paprika'nın eleştirilerinin hedefinde olan D. adlı kadının, İstanbul'daki bir otelde ünlü işadamı ile tek gecelik ilişki yaşadığı, adamın çıplak fotoğraflarını çekip eşine yolladığı iddia edildi. İhaneti affeden kadın, kocasını da yanına alıp D.'yi mahkemeye verdi. İki yıl hapis cezası alan D. Phuket'e gitti. Tayland'ın dünyaca ünlü adasında fotoğraflar paylaşan D. adeta kendisinin peşine düşen iş adamının eşine gönderme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
ihabet gökçen paprika

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