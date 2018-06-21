Evli çiftten 'ölüm büyüsü' ile 2 milyon liralık vurgun

Antalya’da çok sayıda kişiyi kendilerine ’ölüm büyüsü’ yapıldığına ikna edip, ’cin çıkarma’ seansları düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla tutuklanan T.Y.Y. ve eşi Ö.Y. hakkında hazırlanan iddianamede, dikkat çekici bilgiler yer aldı. 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, T.Y.Y. ’un ’dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ ve ’cinsel saldırı’dan 24 yıla kadar, Ö.Y. ’un ’dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 7 yıla kadar hapsi istendi.

UYUŞTURUCU VERİYORMUŞ

İddianamede, T.Y.Y. ’un, büyülü, cinli ve hastalıklı kişileri iyileştirdiği, manevi gücü ile birçok hastayı seanslar ve uygulamalar yaparak iyi ettiği şeklinde ün yaptığı belirtildi. Sanığın ’rızık’ adı altında cinlere okutacağı bahanesiyle mağdurlardan yüksek miktarda para aldığına işaret edilen iddianamede, T.Y.Y. ’un uyuşturucu madde vererek kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu da ileri sürüldü.

CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMUŞ

Sanıkların büyü bozma, cin çıkarma ve muska yazma gibi mizansenlerle dini duyguları istismar ederek aldattığı kaydedilen iddianamede, bu şekilde haksız menfaat elde ettikleri kaydedildi. T.Y.Y. ’un kadın müştekileri cinle ve hastalıkla korkutarak manevi baskı uyguladığı ve tespit edilemeyen uyuşturucu maddeler vererek sistematik bir şekilde psikolojisi ve ruh sağlığı üzerinde tahrip edici etkiler oluşturduğu da öne sürüldü. İddianamede şikayetçi olarak yer alan diğer 7 kişi de benzer suçlamalarda bulunarak, sanıklara değişen miktarda para verdiklerini söylediği aktarıldı. DHA



