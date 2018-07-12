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Evli kadına mesaj çekti, tekme tokat dayak yedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 15:42 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde mahalleli, evli kadına cinsel içerikli mesajlar yazdığı iddia edilen İ.G.'yi tekme tokat dövdü. Köylüler ve kadının yakınları tarafından, linç edilmekten son anda kurtulan İ.G. hakkında kadın şikayetçi oldu.

Evli kadına mesaj çekti, tekme tokat dayak yedi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çukurköprü köyünde yaşayan evli bir kadına cinsel içerikli mesajlar gönderen İ.G. adlı kişi, kadına buluşma teklif etti. Kadının durumu yakınlarına haber vermesi üzerine yakınları buluşma teklifini kabul etmesini söyledi.

BULUŞMA YERİNDE DAYAK YEDİ

Mesaj çektiği kadınla buluşacağını zanneden İ.G., köye gelince karşısında kadının yakınlarını ve köylüleri buldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye istismar

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
PLAN BUDUR HELAL OLSUN !!!! ARTIK BÖYLE.... HERKES KENDİ ADALETİNİ KENDİSİ SAĞLIYOR BU ÜLKEDE... HAKİMLERE SAVCILARA GEREK YOK....ŞİKAYETÇİ OLSAN SEN DE ÖNCE ÇIKAR KARAKOLDAN....
Super olmus
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