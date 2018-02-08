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Evli Kaymakam eski sevgilisini ormana götürüp dehşeti yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 06:30 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi’nin Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde bir kadını kaçırdığı iddia edildi. Kadın, ifadesinde "Ayaklarının altını öperek kurtuldum" dedi.

Evli Kaymakam eski sevgilisini ormana götürüp dehşeti yaşattı

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre koruma kararı aldıran kadın, İçişleri Bakanlığı müfettişine verdiği ifadede Çiftçi hakkında şunları söyledi:

“Orhan Çiftçi ve beraberindeki 4 kişi beni Bursa’da ormanlık bir alana götürerek 2 saate yakın darp etti. Bu kişilerin elinden, Çiftçi’nin zorlamasıyla, ayaklarının altını öperek kurtuldum.

Ormana giderken ben arka koltuktaydım. Yanımda Orhan Çiftçi vardı. Yol boyunca beni darp etti. Ormanlık alanda beni arabaya kilitlediler. Arabaya her binen beni tehdit ediyor ve şiddet uyguluyordu. Kimi saçımı çekiyor, kimi bana vuruyordu.

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Ben direksiyonda, Orhan Çiftçi yanımda iken, ‘Telefonunu bir şartla veririm’ dedi ve ayakkabılarını yüzüme doğru uzatarak ‘Öpeceksin’ dedi. Öpmek istemeyip sol tarafa doğru dönünce, bir ayağı ile yüzüme vurdu. Sonra iki ayakkabısının da altını öptüm. Ondan sonra ‘gidebilirsin’ dedi.”

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İşte bunlar hep CeHaPe !
şimdi bumu derdimiz
bu tip insanların yaşaması bile suç.cezaevinde kimin neresinden öpeceğini gösterirler erkek müsfettesine
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