Evli Kaymakam eski sevgilisini ormana götürüp dehşeti yaşattı

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre koruma kararı aldıran kadın, İçişleri Bakanlığı müfettişine verdiği ifadede Çiftçi hakkında şunları söyledi:
“Orhan Çiftçi ve beraberindeki 4 kişi beni Bursa’da ormanlık bir alana götürerek 2 saate yakın darp etti. Bu kişilerin elinden, Çiftçi’nin zorlamasıyla, ayaklarının altını öperek kurtuldum.
Ormana giderken ben arka koltuktaydım. Yanımda Orhan Çiftçi vardı. Yol boyunca beni darp etti. Ormanlık alanda beni arabaya kilitlediler. Arabaya her binen beni tehdit ediyor ve şiddet uyguluyordu. Kimi saçımı çekiyor, kimi bana vuruyordu.
Ben direksiyonda, Orhan Çiftçi yanımda iken, ‘Telefonunu bir şartla veririm’ dedi ve ayakkabılarını yüzüme doğru uzatarak ‘Öpeceksin’ dedi. Öpmek istemeyip sol tarafa doğru dönünce, bir ayağı ile yüzüme vurdu. Sonra iki ayakkabısının da altını öptüm. Ondan sonra ‘gidebilirsin’ dedi.”
Rusya ve Türkiye imzaları attı
Valilikten 18 yaşın altındakilere internet cafe yasağı
İran devlet televizyonundan skandal Türkiye haberi: Kimyasal silah kullandılar
Aden Körfezi tezkeresi bir yıl daha uzatıldı
İstanbul'da aynı günde kan donduran iki olay
Polis kılığında dolandırıcılık kamerada!
Güzeller ordusu sınırdan geçti
Sahneye mayoyla çıkan güzel şarkıcı gözleri şaşı etti
Erdoğan: Obama bize yalan söyledi, Trump da aynı istikamette
Okuyucu Yorumları 3 yorum